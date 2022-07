Valéria Alvarenga tenta reaver o benefício do filho, Gabriel - Igor Peres

Publicado 27/07/2022 05:00

“A gente veio do Santo Cristo atrás de vocês pra pedir socorro. Hoje ele tomou água com Nescau, era o que tinha.” Ao chegar para mais um dia de trabalho, eu me deparo com a Dona Valéria Alvarenga e o filho dela, Gabriel, de 29 anos. O jovem, muito sorridente, faz questão de o tempo todo mostrar sua máscara e o chinelo do homen-aranha…



Que menino feliz. Pena que o motivo da mãe dele estar ali não é nem um pouco alegre. É desespero. É fome, é penúria. Com muitos laudos em mãos, Valéria me conta que Gabriel sofre de um atraso motor severo e que por isso, até o ano passado, ele recebia o LOAS, benefício do INSS. Mas o benefício foi cortado, como tantos! Sabe-se lá porquê.



“Simplesmente suspenderam, sem qualquer aviso, e desde então tá por isso mesmo. Mais de um ano. Era o dinheiro que a gente contava para as despesas dele, remédio e, principalmente, alimentação. Não sei mais o que fazer”, diz ela.



É um sofrimento generalizado… Gabriel é mais um na lista sórdida do INSS, que ataca crianças, idosos… Não tem critério! Eles não querem nem saber. Tiram os benefícios sem pensar duas vezes como essas famílias vão sobreviver. Curioso é que pra conseguir um benefício que seja, demora uma eternidade… Mas pra tirar, ah, aí é rápido demais!

E agora, quem vai se responsabilizar pela saúde, pelo bem-estar do Gabriel? O povo, né? Sempre o povo solidário. “A gente tá de pé ainda graças aos amigos que ajudam com o que podem, só que eu preciso do benefício do meu filho, não é nenhum favor, é obrigação deles pagarem”, finaliza ela.



O INSS foi procurado, mas até o fechamento da edição, não responderam. Aliás, já faz um tempo que eles se escondem. A coluna vai sufocar até que o benefício do Gabriel volte para ele. Ele não merece passar por isso, ninguém merece. 3,2,1… É dedo na cara!



Pingo no I



Mais duas de nós… Enquanto entrevistava ao vivo no meu programa de rádio a empregada doméstica Patrícia Peixoto, agredida de forma covarde pelo patrão, o major da PM Bruno Chagas, a reportagem já me informava do crime bárbaro no Bairro de Fátima, onde Sarah Pereira foi morta com 16 tiros pelo ex-companheiro. Com o acesso a informação, a gente vê que ser mulher não é nada fácil… Muito menos no Rio! E o que mais dá nojo é a certeza que esses machões têm da impunidade.



Queven Silva, o assassino de Sarah, pai dos dois filhos dela, foi preso e fez questão de gritar para quem quisesse ouvir: “Dei tiro nela! Dei muitos!”. Que mundo é esse onde o cara tem a coragem de invadir um apartamento e apertar o gatilho por tantas vezes numa jovem? É cruel, é desesperador.



A polícia faz a parte dela, mas a justiça precisa manter os canalhas atrás das grades! No caso de Sarah, ela nem pode mais gritar por socorro. Já no de Patrícia, que nem parente era do seu agressor, era funcionária, ainda dá tempo! Só precisa sair essa medida protetiva, que tá demorando! E ela precisa ser cumprida!



Então, bora colocar o Pingo no I… Tentam fazer de qualquer jeito a gente sucumbir, mas não vai rolar… Grito aqui não falta, por você, por mim, por todas.



Tá feio!



Eita que o bicho tá pegando na Rua Guaicurus, próxima a Barão de Petrópolis, ali no Rio Comprido… É problema que não acaba! Segundo moradores, o asfalto na região tá um desastre. E a água só chega em uma parte da rua… Como que vive?!



“A rua tá afundando, cheia de buraco, já teve gente que se machucou. E a água, na altura do número 200, perto da escada, só chega pra parte de baixo. Quem mora em cima se ferra, não pega uma gota que seja”, afirma a moradora Cláudia Félix. Dois problemas sérios que a Prefeitura e a Águas do Rio precisam resolver!



A coluna cobrou… Em nota, a Secretaria de Conservação informou que ainda essa semana vai enviar uma equipe para vistoriar e programar os serviços necessários na via. A Águas do Rio também, hoje mesmo uma equipe vai estar lá. É isso que a gente deseja sempre. Atendimento rápido e qualidade de vida pra quem depende dos serviços.



Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… É direito do povo, por isso a gente tá aqui, e tenho dito!