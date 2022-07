A Rua Riachuelo foi atingida por barricadas durante conflito entre criminosos e polícia - Reprodução

Publicado 20/07/2022 01:00

O clima ainda é de muita tensão, mas não é novidade pra ninguém que mora por ali e principalmente para a polícia: a Lapa sempre foi chapa quente, não é de agora!

Todo mundo está cansado de saber que aquela região, considerada o reduto da boemia, é o “estica” da maior facção do Rio, aquela que alimenta os rincões do tráfico.



São várias casas com bocas de fumo, que vendem as drogas oriundas dos morros da região, principalmente os de Santa Teresa.

Mas diante daquela confusão toda que todo mundo viu, uma imagem me chamou muita atenção. Talvez, pra mim, a imagem mais emblemática: a namorada de Emanuel Ramos, morto no tiroteio, e as escadas sujas de sangue.



Ela, abraçada no corpo dele, é algo muito forte, independentemente dele ter 16 anotações criminais. Tô falando da dor das pessoas e em qual situação ele foi morto.



Voltando ao fato, a polícia sempre fez bote naqueles casarões e nunca ninguém tinha visto isso!

A análise sobre o caso está errada. Ataques de traficantes armados contra a polícia a gente sempre vê em favelas, não “na pista”…



O termômetro da história é esse! Tanto que a polícia foi com equipe reduzida… Não teve controle, e olha que a polícia sabe onde pisa. Isso é para a gente ter noção de como o negócio tá alastrado, em ebulição!

Desde o tiroteio na Borges de Medeiros no início do mês e no Village Mall, eu venho repetindo: não existe mais limite entre o asfalto e a favela. O rastro de sangue está sendo um só E ninguém tá fazendo nada!



Na ponta, ficam a polícia, o morador e a imagem de uma cidade prestes a explodir a qualquer momento.

3,2,1… É DEDO NA CARA!



PINGO NO I

O falso anúncio de empregos divulgado na internet que fez dezenas de pessoas irem até o Parque Madureira à toa foi a maior covardia que eu vi nos últimos tempos…

Cada rosto frustrado daqueles que sonham há um tempão por uma oportunidade de emprego é de partir o coração.

A gente fala sempre aqui da quantidade de pedidos de trabalho que a coluna recebe… Aí vem picareta agir de má-fé? Isso não se faz.

Gente que saiu de madrugada, com dinheiro contado pra passagem, pra chegar com o currículo na mão e nada!



É a dignidade da população que tá em jogo. Nas imagens que todo mundo viu, as pessoas choram, se desesperam, se acham “um lixo”.

Absurdo é pouco. Fazer isso com quem depende da esperança pra se manter de pé embrulha o estômago e faz a gente questionar e muito se a humanidade ainda vale a pena.

TÁ LINDO!

TÁ LINDO! Venê Casagrande, Dudu Benito, Fernanda Maia e Lucas Pedrosa no SBT Sports Rio - Divulgação

Eu tentei de todas as formas blindar, mas ontem ele fez 10 anos e pediu para participar do programa na TV, fazendo aquilo que mais ama: falar de futebol!

Ele que pediu hein, não foi desejo de mãe não…

Mas pensa num moleque de personalidade… Esse é o Dudu! E não é que ele arrebentou? Foi uma chuva de comentários nas redes sociais. A mãe aqui ficou toda orgulhosa.

A galera fala “a fruta não cai longe do pé”, mas acho que vai bem além disso. Ainda é muito cedo pra dizer por qual caminho o Dudu vai preferir seguir, talvez nem seja pela comunicação… Só que de uma coisa eu tenho certeza: vai ser da maneira que ele quiser!



Não vou ser hipócrita também e dizer que não vou gostar, até porque corujice aqui é o que não falta. Me dá um desconto, vai… Eu quase não falo dele aqui.

O molecote tirou onda, bateu um bolão, tá de parabéns! E não é só pelo aniversário.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Vão ter que aturar a mãe lambendo a cria, e tenho dito!