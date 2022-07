Carlos Abraão Eugênio, o "Homem-Aranha" de Jacarepaguá, faz sucesso entre os motoristas - Igor Peres

Carlos Abraão Eugênio, o "Homem-Aranha" de Jacarepaguá, faz sucesso entre os motoristas Igor Peres

Publicado 11/07/2022 00:00

"Graça e paz, família! Fui expulso dos Vingadores!"

Essa vai pra quem acha que vida de super-herói é fácil e que todos têm a mesma história… Mas não! Por trás das máscaras já tão conhecidas, cada um tem sua trajetória.

Esse Homem-Aranha aí fica todos os domingos pelas ruas de Jacarepaguá. É o Carlos Abraão Eugenio, de 23 anos, nascido e criado na Curicica, como ele gosta de afirmar!

De segunda a sábado, ele trabalha como entregador numa farmácia, mas todo domingo tá lá pronto pra vender suas balas e doces, tudo pra complementar a renda e realizar o seu sonho de vida… Estudar paraquedismo, um curso caro, que segundo ele, custa em torno de seis mil reais.

Carlos vem de uma família de sete irmãos e os pais estão desempregados…

"A gente tem que correr atrás dos objetivos, comigo não tem tempo ruim. A situação tá muito difícil, então as pessoas não vivem, elas sobrevivem", conta ele.

23 anos, gente… Um garoto, que podia tá aproveitando a juventude, as baladas do fim de semana, mas prefere batalhar!

E isso, ao mesmo tempo que alegra, dá uma tristeza… Porque mostra a falta de políticas públicas e de oportunidade para os jovens.

Só que ele não desanima não! Tá sempre com esse sorrisão no rosto e brincando com todos os motoristas que passam por ele… Ele é um sucesso com a criançada!

"O retorno das crianças é muito bom. Esses dias, uma delas até me deu um desenho e pediu pra que eu guardasse. Isso vale mais que qualquer dinheiro, me motiva, me ganha".

Carlos! Ou Homem-Aranha! Que bom conhecer um pouco da tua vida. Às vezes a história tá ali, do nosso lado, e infelizmente gente não percebe. Que sorte a minha!

Quem puder ajudar esse mega-herói carioca aí, é só entrar em contato pelo telefone: (21) (21) 96880-6205

PINGO NO I

Eita que o verão carioca dentro do inverno continua firme e forte.. E não tô reclamando não, hein!

A gente não aguentava mais aquela friaca, que talvez chegue por aqui só em agosto. (Nada contra até porque eu também gosto, mas não do jeito que estava).

Tem previsão de chuva pra depois de amanhã, mas logo o sol volta… Que bom!

O tempo frio mexe com a autoestima do carioca. Até quem não nasceu aqui, mas vive, é movido à luz solar, uma boa praia, cervejinha ou um mate bem gelado. Até a paisagem fica mais triste.

Sol é estado de espírito e, se tratando do povo do Rio, é vital!

Então bora aproveitar enquanto a gente pode, porque daqui a pouco São Pedro escuta e muda tudo! (Com todo respeito, tá santinho?)

TÁ BONITO!

TÁ BONITO! Livro "Frágil" será lançado em agosto - Divulgação

TÁ BONITO! Livro "Frágil" será lançado em agosto Divulgação

"Isabele, consegue me dar uma força?!"

Mas é claro!

É bom demais quando eu abro minha caixa de mensagens e vejo mulheres fortes que escrevem livros que ajudem outras mulheres…

A escritora Regina Chaves preparou um que fala sobre empoderamento feminino e passa por questões de relacionamento abusivo e violência doméstica. É o livro "Frágil", com previsão de lançamento para mês que vem.

De frágil só tem o nome, porque o livro mostra a força e o potencial de todas nós. Sensacional!

Divulgação feita, agora é só aguardar chegar nas livrarias. Parabéns à escritora.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… É uma levantando a outra sempre, e tenho dito.