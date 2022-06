Câmeras de segurança registram assalto no Shopping Village Mall - reprodução

Câmeras de segurança registram assalto no Shopping Village Mall reprodução

Publicado 27/06/2022 06:00

Um cabelo imenso e uma preguiça de encarar horas do único dia em casa para repaginar, mas fui… Alguns minutos sentada na cadeira, e com aquele bafafá de salão, eu ouvi: “Gente, arrastão!”



Não levei muito a sério, juro. Afinal, eu estava no shopping considerado o mais “luxuoso” da cidade! E que a realidade financeira e da falta de segurança do Rio não chegam até ali… Pura ilusão. O barulho não mente e eu o conheço muito bem. Tiro! E não um, vários!



Com o cabelo por fazer, corri a escadaria do salão, que fica num subsolo e ele já estava fechado, assim como todas as lojas que há pouco minutos tinha visto abertas com clientes… O griteiro deu lugar a um silêncio ensurdecedor e apenas uma correria no andar de cima… Gente com a mão no peito e a boca aberta, ainda sem acreditar.



E todo mundo falava: “Não é possível, assalto aqui?!” Sim… O Rio de Janeiro é tão surreal, que os pequenos “oásis” com seguranças no entorno, dentro, uniformizados ou à paisana, não impediram a ação de criminosos covardes. Foram horas de apreensão, boatos, notícias de dentro e de fora que chegavam pelo celular, até a confirmação mais dolorosa de todas…



O que muitos, com um mau gosto danado diga-se de passagem, chamaria de “perrengue de rico”, virou a tragédia do pobre. Um corpo e o corpo de um trabalhador que reflete algo muito triste. “Ele amava um futebol, a família e os amigos. A vida e o trabalho. O trabalho ali dentro do shopping era de freelancer. Eles foram muito covardes, mataram o meu tio com um tiro no rosto! E até agora não tivemos uma resposta da polícia”, afirma Cristina Antunes dos Santos, sobrinha do Jorge Luiz Antunes, segurança do shopping.



Shopping esse que no fim de ano dá brindes como agendas da Montblanc! (Digo porque já ganhei), mas paga R$ 180 de diária para alguém sem qualquer vínculo empregatício. Não é aceitável. Sou frequentadora do lugar, tenho consciência de que ali é para poucos, basta olhar as plaquinhas nas vitrines ou as marcas nas paredes, mas não tem cabimento a gente imaginar isso!



Não… Para mim, que vou lá há anos, todos os seguranças eram bem pagos, bem treinados. Não só lamento a morte do Jorge, esse cara trabalhador, lá de Comendador Soares, na mão de vagabundo sem qualquer escrúpulos, mas também como a desigualdade social que a gente tanto briga pode estar do seu lado ou onde você está.



Jorge, um dia antes do ocorrido, mandou a seguinte mensagem para a família: “Deus está cuidando de tudo”. A gente espera que ele esteja sim. É surreal, violento, dilacerante.

PINGO NO I

Seu Paulo Severino, taxista - reprodução

Seu Paulo Severino, taxistareprodução

Ainda existe notícia pra aquecer o coração… Na sexta, recebi uma mensagem de uma amiga muito querida, Monique Monteiro, que tinha perdido em um táxi a bolsa dela com todos os documentos, cartões, tudo!



Logo depois, ela liga pra avisar que o taxista, seu Paulo Severino, do ponto da Cinelândia, foi até à casa dela na Barra, entregar tudo, sem cobrar nada por isso. Detalhe: ele mora em Caxias e fez questão de ir até lá devolver! Isso porque a gasolina tá pelo preço do jeito que tá.



Ela, prontamente, foi até o ponto para agradecer… Chegou lá e seu Paulo estava fazendo o que? Ouvindo o meu programa na rádio! Ahhh, meu coração! Até por chamada de vídeo eu conversei com ele, que energia boa!



Seu Paulo, o senhor nem sabe o bem que fez à Monique e também a mim!