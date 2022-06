Moradores do bairro Barão do Iriri, em Magé, reclamam da quantidade de lama pelas ruas - Reprodução

Moradores do bairro Barão do Iriri, em Magé, reclamam da quantidade de lama pelas ruasReprodução

Publicado 20/06/2022 00:00

"Olha aí a vergonha dessa estrada. Chama agora o Gusttavo Lima pra fazer showzinho aqui!"

Rua do Carmo… Via principal do bairro Barão do Iriri, em Magé. Um verdadeiro mar de lama!

E a indignação dos moradores não poderia ser diferente. É inacreditável saber que, pelas imagens enviadas para a coluna, em pleno 2022 alguém tenha que viver assim: com o chinelo, sapato nas mãos, porque os pés afundam tamanha falta de asfalto e saneamento básico…

Os veículos então, nem se fala! Não sobrevive um. Todos atolam! É ônibus, carro, moto, bicicleta… Um absurdo!

O show do cantor, que nada tem a ver com a história, até porque ele cobra o quanto quiser, foi um sucesso, pelo que a gente viu nas imagens! Ao contrário da cidade em que os moradores tanto reclamam.

E afirmam que o problema é mais antigo do que imagina.

"Aqui sempre foi assim, desde que eu era criança, e olha que hoje eu tô com mais de 40 anos. Todo mundo atola no barro! O povo aqui é tão humilde que nem sonha com saneamentos e asfalto de verdade, só um material decente para parar de afundar", conta um morador.

É pedir muito? O povo só quer o básico para sobreviver!

Show é ótimo, eu adoro, o povo também, mas a gente tá falando de prioridade! Uma prioridade, entre tantas que o município precisa.

O sofrimento é muito grande, uma da madrugada e o povo mergulhado num lamaçal. O nome da rua eu já dei, agora quero ver se vão lá resolver.

A coluna, é claro, foi atrás da prefeitura, mas até o fechamento desta edição, não teve resposta.

Vamos ficar em cima!

3,2,1… É DEDO NA CARA!

TÁ BONITO!

Na próxima quarta-feira, tem lançamento do meu amigo, cientista político e professor Lier Pires Ferreira, ao lado dos também pesquisadores Pedro Castello Branco e Ricardo Fayal.

É o livro "O Rio sob Intervenção Federal: vivências e reflexões", que fala sobre a experiência da Intervenção Federal na segurança pública do Rio de Janeiro.

"A obra discute a polêmica intervenção a partir de diferentes perspectivas, produzidas por militares, policiais e pesquisadores, contando também, com a visão de membros do Gabinete da Intervenção", afirma Lier.

O evento acontece no Restaurante La Fiorentina, no Leme, às 19h.

Boa leitura, aliada com tema importante, vale a pena demais!

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Bora lá prestigiar, e tenho dito!