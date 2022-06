Publicado 13/06/2022 06:00

Cada vez mais populoso, o Recreio dos Bandeirantes está intransitável. “A gente é dependente da Avenida das Américas que entope quase o dia todo, não temos vias secundárias”, afirma o empresário Marcelo Colonezi, que trabalha na Barra e tem um negócio no bairro.



A região mudou muito nos últimos 15 anos. Não só com o aumento de moradores, mas também a força comercial. O BRT corta toda a principal via. São três pistas com vários retornos, o que dá um nó!



“Temos a orla, mas é praticamente com dois acessos ao bairro, ou seja não serve muito como alternativa”, diz outro morador, Nabil Rizkallah.



Você leva só para sair do bairro, no mínimo, 40 minutos em horário de rush… Isso sem contar quem vem de Santa Cruz! São vários projetos desde as Olimpíadas, mas até agora a infraestrutura não acompanhou o crescimento do bairro.



Ê falta de viabilidade…



PINGO NO I

III Desafio Estadual de Salvamento Veicular aconteceu no Riocentro

Um desafio curioso e com uma importância tamanha! Nesse fim de semana aconteceu no Riocentro o III Desafio Estadual de Salvamento Veicular, realizado pelo Corpo de Bombeiros. É uma competição que simula acidentes de trânsito e os militares precisam salvar vítimas das ferragens no menor tempo possível.



Bombeiros do mundo inteiro realizam essas competições para aprimoramento das técnicas de salvamento. Aqui no Rio, 120 participaram, divididos em 15 equipes. E os melhores vão representar o Brasil no desafio mundial.



Muito legal, né? Pena que os dados são preocupantes: só nesses meses de 2022, aqui no Rio, foram mais de 23 mil ocorrências, envolvendo colisões, capotamentos e atropelamentos.



Então, bora colocar o Pingo no I… O trabalho de excelência do Corpo de Bombeiros do Rio todo mundo já conhece, mas eles continuam se aprimorando. Um salve bem grande para os nossos heróis da vida real!



TÁ BONITO!

TÁ BONITO! Igor Paz faz sucesso com a sua maleta de docinhos - Isabele Benito

TÁ BONITO! Igor Paz faz sucesso com a sua maleta de docinhos

“Oi, eu sou da manutenção!” “Ué, mas veio consertar o que?!” “O seu dia e o dia da sua equipe!”



É assim, com esse astral maravilhoso, que o Igor Paz, de São Gonçalo, vende os seus docinhos deliciosos pelas empresas de todo o Rio. Ele leva todos os chocolates dentro dessa maleta de ferramentas e faz um sucesso danado! Tá bombando nas redes sociais. Antes ele tinha 1.500 seguidores, agora mais de 30 mil!



Eu tive a alegria de conhecê-lo na semana passada e saber um pouco da sua história, que é sensacional. Um cara simpático, que venceu uma limitação física e foi à luta, depois que ficou desempregado.



“Eu vendia bala no sinal e agora tô com os meus doces, fico feliz por estar dando certo”, disse ele.



Igor, pode ter certeza que você fez o meu dia muito mais doce! Você é sensacional. Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Viva esse povo trabalhador, e tenho dito!