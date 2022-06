Publicado 10/06/2022 06:00

Muita gente reclamou… Disseram que a Justiça não sabe nada de Segurança pública do Rio de Janeiro, isso depois da decisão da juíza Frana Elizabeth Mendes, da 26ª Vara Federal, que atendeu a um pedido do Ministério Público Federal e suspendeu, ainda em medida preliminar, a retirada da portaria que permite a Polícia Rodoviária Federal (PRF) de participar de operações fora das estradas federais.



Isso aconteceu por causa da operação na Vila Cruzeiro, onde 23 pessoas morreram, na minha opinião, a maioria traficantes que trocaram tiros com a polícia! Até agora pra mim a única vítima dessa história é a senhora que morreu em casa, na Chatuba.



Mas aí vem a polêmica: você é contra ou a favor da PRF atuar dentro da cidade do Rio de Janeiro? Eu sou enfática: Contra! E te digo o porquê.

Porque eu acho que as polícias do Rio de Janeiro são preparadas para atuarem contra o crime organizado, e já provaram isso. Desde que deixem a PM e a Polícia Civil trabalharem! Qual a razão pra PRF fazer aquela operação? Eu não entendi de verdade!



A Polícia Civil, que combate o crime, com cinco facções armadas até os dentes, tem vários inquéritos robustos pra atuar dentro das comunidades e tá impedida por uma medida do STF! Tem que encarar o crime organizado sim senhor, mas cada um no seu quadrado!



Quer um exemplo? Intervenção Militar no Rio de Janeiro. Resolveu nada! As polícias conhecem as comunidades cariocas, são referências. Mas PRF atuar dentro das favelas me pareceu mais um capítulo de politizar a Segurança pública!



A realidade das favelas não vai mudar com a entrada da PRF. Eu continuo batendo nessa tecla: é polêmico, mas é preciso ter um lado. Cada polícia tem seu treinamento específico. Deixem as polícias trabalharem! É só deixar! Aí são outros quinhentos. Porque a gente sabe que no Rio de Janeiro o buraco é mais embaixo.



PINGO NO I

Evento começa amanhã - Rodrigo Campanário

Evento começa amanhãRodrigo Campanário

O nome é chique e a ação é nobre pra caramba… Amanhã, a partir das 9h, acontece a primeira edição do Clean Up Bay, o Dia de Limpeza da Baía de Guanabara, promovido pela Rede de Conservação Águas da Guanabara (Redagua).



O evento, que faz parte do calendário da Rio2030, vai rolar em Paquetá, na Ilha do Governador e em São Gonçalo e também em outros países, como Argentina e Moçambique. Vai ser um dia pra conscientizar o quanto o ser humano maltrata aquilo que a gente tem de mais precioso: a natureza.



É cada coisa absurda que jogam na Baía… E ela continua viva, mesmo com tanta porcaria jogada por lá! A gente já ouviu sobre tantos projetos de limpeza da Baía de Guanabara que rola até uma desconfiança, mas todo mundo precisa fazer a sua parte! A gente não pode é deixar de acreditar.



Então, bora colocar o Pingo no I… A gente precisa mais dela do que ela da gente! O mínimo que a gente deve fazer é isso, preservar!!!



TÁ FEIO!

“Oi, Isabele! Sou moradora de Vila Isabel e queria fazer uma denúncia: acho que os ‘cracudos’ e os ladrões resolveram roubar bueiros e cabos na 28 de setembro, esquina com Pereira Nunes. Os bueiros estão todos abertos e os fios todos expostos. Vila Isabel tá abandonada! Alguém tem que tomar uma providência”.

A denúncia da nossa leitora Maria José mostra a farra dos vagabundos pelas ruas da Zona Norte. É ladrão pra todo lado! Ninguém tem mais sossego. Se na Zona Sul eles roubam portões e até o óculos do Carlos Drummond de Andrade, imagine fora de lá. Não é à toa que a estátua de Noel Rosa vira e mexe sofre com os furtos.



Prejudicam o patrimônio público e ainda dão trabalho para as autoridades! Haja imposto para a gente pagar. Ah, e se tem quem roube, é porque tem quem compre. Mas nem adianta prender, hein. No mesmo dia eles estão soltos.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Sabe aquele ditado “paga o justo pelo pecador”? É bem isso aí, e tenho dito!