Isabella e Henio foram atingidos por pedras e agora se recuperam do traumaDivulgação

Publicado 08/06/2022 06:00

“Eu tô com medo, não quero ir agora ao estádio, só mais pra frente.” “Sinto vontade de voltar a frequentar, mas acredito que vou dar um tempo, até melhorar 100%…”. As declarações são de Isabella Barbosa Silva, 25 anos, e de Henio Hugo dos Santos, 28, moradores de Nova Iguaçu, agredidos dentro de um trem a caminho de casa depois do jogo entre Botafogo e Fortaleza, há três semanas.



Os dois foram atingidos por pedras e agora se recuperam do trauma. Eles nem se conheciam. Isabella estava com o namorado, que quase foi atingido também! Ela levou quatro pontos na testa. Já Henio teve a mandíbula fraturada, passou por cirurgia e ficou dez dias internado.



“Tava tudo bem, não tinha confusão, briga… Só tinha família dentro do vagão. Quando o trem parou ali entre Bento Ribeiro e Oswaldo Cruz, a gente percebeu as pessoas se abaixando e aí do nada fomos atacados”, afirma Isabella.



Do nada, gente! O jogo nem era um clássico, como a gente costuma ver. Isabella inclusive disse que evita ir aos jogos entre os times do Rio, justamente por saber que a pancadaria come solta.



“Nunca passou pela minha cabeça que isso iria acontecer com a gente voltando de um jogo com um time de fora”, afirma ela.



Agora, quase um mês depois, os dois ainda querem respostas sobre o que aconteceu. Testemunhas afirmam que os agressores estavam com blusas do Flamengo, mas ninguém esclareceu o caso. Enquanto isso, Henio continua em repouso.



“Ainda estou com pontos na boca, não voltei a trabalhar, a treinar, parei a minha vida”, conta o vendedor, que fala com muita dificuldade.



É o cúmulo do absurdo, da barbárie, e ninguém faz nada! Nesse domingo mesmo que passou, um torcedor do Flamengo ficou praticamente pelado, também dentro de um trem, depois de ter levado chutes por todo corpo. Ainda bem que no jogo do Botafogo anteontem, contra o Goiás, tudo correu bem.



Mas tem sido recorrente! E as respostas dadas pela concessionária continuam as mesmas!!! As notas ficam prontinhas, só à espera. É um caso de segurança pública, que inclui também a Supervia. Já não basta a violência dentro dos estádios, agora fora deles?



A gente não quer “copia e cola”, a gente quer ação pra barrar a truculência desses covardes que não representam em nada o espírito do futebol. 3,2,1… É DEDO NA CARA!



PINGO NO I

Olhem que maravilha… A repercussão com o vídeo da pequena Laura cantando “A Baleia” fez ela ser procurada por toda a imprensa e conseguir uma bolsa integral num coral ligado à PUC-Rio, garantido até a entrada da menina na universidade. Quem contou isso pra coluna foi a mãe de Laura, Anna Paula Teixeira.



“Tô muito feliz, é uma oportunidade maravilhosa pra minha filha, só tenho a agradecer por tudo que está acontecendo”, disse ela.



O poder da comunicação e das redes sociais é algo muito impressionante, principalmente quando o objetivo é fazer o bem. O futuro da “Laula” já começou a ser traçado… E dá um orgulho danado saber que de alguma forma, a gente foi instrumento disso.



É o talento e a força da música como elementos de transformação na vida dessa menininha com uma voz gigante! Bora colocar o Pingo no I…

Uma semente linda merece ser cultivada para que dê muitos frutos. Eu já quero estar na formatura da Laura!!!