Publicado 27/05/2022 01:00

O Rio de Janeiro não tem um dia de sossego… A gente mostra a criminalidade armada, aquela em que já se tem na cabeça, da figura do bandido, do criminoso dentro da favela, mas a gente não pode esquecer que as facções criminosas, essas que tocam o terror no Rio há décadas, há mais de 30 anos, elas têm uma razão de existir e de persistir: os corruptos, aqueles que a gente cumprimenta na rua, que confia.



A prisão dos policiais militares na operação “Mercenários” embrulha o estômago da gente.

São vagabundos, bandidos que vestem a farda do estado, que a gente paga com o nosso dinheiro, que os colegas trocam tiros com criminosos e morrem… Mas esses colaboram, participam do crime!

Aliás, crime é o que não falta nessa investigação: sequestro, tortura, cobrança de pagamento de resgate…

“Ah, mas eles sequestraram criminosos!”



Ué, mas a função é prender o bandido, não sequestrar para benefício próprio…

Não dá pra exigir honestidade pela metade. Se o policial tá de farda, ele tem que levar o criminoso pra prisão. É isso que o cidadão quer. Não aplaudam o absurdo!

E ainda vendiam armas, vazavam operações.



E aí eu pergunto: quantas armas esses policiais não tiraram de circulação para vender e voltaram para a mão de criminosos? Armas essas que mataram colegas policiais! Que mataram vítimas de latrocínio!

As mãos dessas pessoas estão duas vezes sujas de sangue. Eles não podem usar a farda da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro!



Os chefões do tráfico só existem e estampam as páginas policiais dessa cidade por causa dos famosos donos dos arregos, dos agentes corruptos que não deveriam fazer parte de uma corporação que merece respeito.



3,2,1… É DEDO NA CARA!

TÁ QUENTINHO!

Estande da Campanha do Agasalho instalado na Rodoviária Novo Rio: doações até o dia 25 de julho - Divulgação

O friozinho tá aí e se tem campanha do agasalho rolando, a gente divulga, é claro!

No vai e vem da Rodoviária Novo Rio, lá tem um stand, que fica até o dia 25 de julho… É só chegar com uma mantinha, um casaco, meias, luvas, que tudo será muito bem recebido e colocado nas caixas de coleta que vão ser distribuídas aqui no Rio pelo Exército da Salvação e pela Ação da Cidadania!



Essa já é a 24ª edição para aquecer o corpo e a alma do povo brasileiro carioca. É coisa séria gente, tá espalhada em mais de 65 pontos pelo país.

Se cada um levar um pouquinho do que tem, muita gente vai passar o inverno com o coração bem aconchegado… E quem doar também, né?!



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Se depender da corrente do bem ninguém passa frio, e tenho dito!