Publicado 23/05/2022 00:00

A coluna de hoje é dedicada à Dona Sueli Santos, de Manguinhos.

Dona Sueli, como toda mãe que cuida e se preocupa com os filhos, esperou Fabrício dos Santos Silva, ou Salah, jovem de 24 anos, jogador de futebol (o apelido não é à toa), voltar de mais um fim de semana de balada com os amigos… Infelizmente, ele não voltou.

Fabrício foi morto por vagabundos de uma facção rival, só porque ele e os outros dois amigos entraram numa comunidade errada, onde eles iriam numa festa. A festa seria no Borel, mas eles foram deixados por engano no morro da Cruz.

O garoto morreu por culpa de uma guerra na qual ele não fazia parte! Guerra essa comandada pelo traficante Scooby, líder do morro dos Macacos, que há mais de uma semana toca o terror em várias comunidades da Zona Norte.

Os áudios que esse jornal teve acesso mostram a crueldade de Scooby ao saber da presença dos meninos no morro. Os amigos de Fabrício conseguiram fugir, já ele não teve a mesma sorte.

É um absurdo… Numa cidade como o Rio de Janeiro, um traficante, que já fez várias covardias por aí (quem não lembra da ordem dele de invadir um fórum, que culminou na morte de uma criança?!), ditar o direito de ir e vir de uma população.

Não entra na cabeça… Como pode ainda, mesmo na mira há anos da polícia, ele provocar uma guerra de mais de uma semana e fazer isso??? É muito cruel.

Mesmo assim, Dona Sueli, que também correu risco, subiu a tal comunidade rival da que mora, de madrugada, tudo para ir atrás do filho. Que mãe não faria isso, né? Isso é ser mãe no sentido mais visceral da palavra.

Mas não deu tempo. Ela já o encontrou sem vida. Um menino, com sonhos de jogar bola, e que, segundo ela, sempre andava com o contracheque no bolso, para provar que era trabalhador.

Infelizmente, vagabundos, covardes da pior espécie não querem saber de nada disso. O prazer deles é matar, numa guerra que não há vencedores, só vencidos… Os moradores das comunidades cariocas.

3,2,1… É DEDO NA CARA!

TÁ BONITO!

Dona Rita de Cássia feliz com o medicamento que conseguiu para tratamento de câncer - Divulgação

Dona Rita de Cássia feliz com o medicamento que conseguiu para tratamento de câncerDivulgação

Na imagem de sexta, tristeza e agonia… Na de hoje, alívio e muita alegria!

Olhem a diferença no rosto da Dona Rita de Cássia dos Santos Fernandes, moradora de Paciência que a coluna mostrou quando precisava do medicamento Capecitabina, para o tratamento do câncer de mama.

No Hospital Federal do Andaraí, onde ela se trata, não tinha. Estava em falta!

Mas a gente cobrou, o Hospital se comprometeu, foi atrás e cumpriu… Já entregou o remédio! Agora, tá aí o resultado… Sorrisão pra todo mundo ver.

Lembrando que a entrega do medicamento ainda não foi normalizada pelos fornecedores, o Hospital conseguiu em outras unidades… Então, a gente vai continuar de olho pra que não falte pra ela!

Ah! E outra coisa: a foto foi enviada para a gente ontem, bem no dia da santinha que leva o mesmo nome dela… Santa Rita de Cássia!

Coincidência ou não, só sei que eu fiquei feliz demais.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Bora sempre lutar por saúde, e tenho dito!