Há mais de 15 anos eu vejo a dor, muitas vezes literal, de moradores de favela e policiais do combate para conter o avanço das mais diversas organizações criminosas do Rio de Janeiro.

O morador é refém com ou sem polícia na comunidade. O policial é aquele que vai pra guerra sem ser alistado… É a profissão que joga o PM ou Civil do RJ para o front.

Vi vários projetos, ouvi muitas discussões válidas e outras absurdas sobre segurança pública do Rio de Janeiro.



Vi o antes, o durante e o depois do maior projeto de pacificação da história e sempre me questionei: “como nada muda?”

Porque a sensação é que piora!



Na verdade, é histórico o crime organizado no Rio e o mais grave se perpetua há décadas.

São vários os motivos e fatores, mas sem um deles, facções do tráfico, milícias e contraventores já teria acabado: o AGENTE CORRUPTO.



Os poderes paralelos só conseguem se enraizar e criar lastros pra bancar qualquer ação legítima do estado porque “agentes da lei” pagos por todos nós, se vendem, se associam, se agregam e se sujam!

Instituições de décadas e seus competentes de combate são colocados em cheque por meia dúzia que usam da farda ou do distintivo para permear entre o bem e o mal. São duas vezes criminosos…



O vagabundo já acorda e se propõe ao delito.



O agente corrupto não. Ele se veste de cordeiro pra atacar como raposa.

Quantos morrem com o aval deles?!



Tanto o povo quanto o verdadeiro policial não merecem…

3,2,1… É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

Condomínio em que delegada Adriana Belém mora é o mesmo do técnico da seleção brasileira, Tite - Fabiano Martinez

Ainda falando sobre esse assunto, leia o texto do meu colega, jornalista Fabiano Martinez:

“Chego na redação ontem e sou mandado direto para a casa da delegada Adriana Belém, onde a polícia apreendeu quase 2 milhões de reais.

Na porta do condomínio de luxo, de frente para o mar, na Barra da Tijuca, já estavam colegas de trabalho. Cumprimento a galera, me atualizo e como todos eles, aguardo pelas novidades…



É nesse tempo de espera que do nada sai o Tite de dentro do condomínio. Muito educado, como sempre é, dá bom dia e deseja um bom trabalho. Supresa bacana ver o Tite, apesar da seleção não estar lá essas coisas! Mas hoje não é sobre futebol.



Em questão de segundos, processei algumas informações que me incomodaram um pouco. Vamos lá! Tite que é técnico da Seleção Brasileira mora no mesmo local que a delegada, que tem um salário bem mais modesto... Tite estava numa mercedes preta, carrão! Um probleminha: é o mesmo modelo usado pelo bombeiro que atirou num funcionário do McDonald's, ontem na Taquara!



Calculei isso tudo e pensei: tem alguma coisa muito errada nesse Rio de Janeiro, ou o Tite precisa de um aumento!”



É, bora colocar o Pingo no I…

Tem muita coisa pra investigar, mas uma hora pode ter certeza: a casa cai.