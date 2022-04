Publicado 20/04/2022 00:00

'É hoje o dia…' Mais tarde começa o maior espetáculo da Terra! E você que está lendo, gostando ou não, precisa reconhecer a importância que o evento tem para uma cidade como o Rio de Janeiro. Cidade essa que respira cultura!

A gente já falou aqui de como todo o município ganha com a realização do Carnaval. É bom pra economia, pro turismo, pro comércio formal e também informal…. Todo mundo lucra, afinal o dinheiro circula!

"Ah, mas nós ainda estamos numa pandemia, não parece, mas estamos".

Sim, estamos! Todos temos consciência disso. Mas se não fosse a vacina, hein?! Se não fosse ela, a gente não conseguiria realizar um espetáculo desse tamanho!

Graças a ela e aos brasileiros, que em sua maioria sempre acreditou na ciência, nós estamos aqui, prontos para mais uns dias de folia.

E agora é pra valer…

Fazendo um paralelo com as sirenes que tocam anunciando a entrada de mais uma escola de samba, como seria bom se as sirenes da nossa vida fossem só para a alegria.

Infelizmente, a realidade é bem diferente. O nosso dia a dia tá aí pra provar isso! E esses últimos meses não foram nem um pouco fáceis…

E ninguém vai esquecer dos problemas do nosso cotidiano. A gente vai continuar vigilante…

Mas como diz o enredo da atual campeã do Carnaval, a Viradouro, "Não há tristeza que possa suportar tanta alegria!"

E Carnaval é isso. É a identidade de um povo que sofre, e como sofreu nesses últimos tempos, mas que também precisa botar pra fora.

Samba é leveza, é raiz, é trabalho… Para uns diversão, mas para outros, ganha-pão.

Botar o bloco na rua ainda não vai ser possível, mas abrir as cortinas para a felicidade tá liberado demais!

Vem aí a maior manifestação popular do mundo! Viva o Carnaval, um pouco atrasado, ok…

"Atenção, Sapucaí!"

Que sejam dias de paz e muita graça!

PINGO NO I

É ridículo demais… O médico metido a machão, que se acha acima do bem e do mal, acreditou mesmo que iria passar batido nessa história patética de ameaçar comprar a delegacia e subornar policiais?



Se quer defender aqueles que financiam o tráfico da cidade, tem que arcar com as consequências dos atos, ué.



Agora que vai ser investigado, mete o rabinho entre as pernas e pede desculpas, diz que não “era bem aquilo, que estava revoltado”.



Revoltado com o que? De não conseguir entrar numa boate? Porque BRT lotado com certeza não pega, não depende de trem da Supervia…



Olha… É o típico comportamento, né?



Então, bora colocar o Pingo no I…



Falta de respeito a gente não tolera com ninguém, muito menos com a polícia fazendo o seu trabalho.

TÁ BONITO!

Os cães com Karla de Lucas (de máscara) após o resgate, e quatro meses depois, na clínica que os recebeu - Divulgação

Os cães com Karla de Lucas (de máscara) após o resgate, e quatro meses depois, na clínica que os recebeu Divulgação

Em meio a mais um triste caso de abandono, uma boa notícia…

Lembram daquele caso das colombianas que largaram dois cães, Huck e Zeus, no meio da Rua Itapiru, no Rio Comprido?

Foi bem no início do ano e na época teve muita repercussão… Minha amiga e protetora dos animais Karla de Lucas foi lá, resgatou e os levou para a clínica Instinto, em Bangu.

E olhem, quase quatro meses depois, como eles estão lindos! Não é só o pelo que tá brilhando… Os olhares também!

"Eles estavam muito desnutridos e lá foram super bem cuidados pela Doutora Camila e toda a equipe da clínica", afirma Karla, feliz da vida por trazer de volta alegria para a vida dessas duas lindezas.

Agora, começa um outro processo na vida dos dois: o da adoção. E os dois já estão prontos para uma nova família.

Quem tiver vontade e claro, muito amor, pode entrar em contato pelo telefone do Projeto Bichinho Feliz: (21) 99826-3576

Mas tem que ter seriedade, hein! Eles já sofreram demais, precisam de mais carinho.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Se tem amor, com certeza vale muito a pena, e tenho dito!