Publicado 11/04/2022 06:00

Sol de duas horas da tarde, sábado… Eu só vi a caixa de goiabinha pelo vidro do carro, mal dava pra ver a mãozinha pequena segurando a caixa pela metade… A criança não aparentava mais que cinco anos de idade!



A cena aconteceu num dos sinais de trânsito da Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes… Eu olho pelo retrovisor, com medo de alguma moto passar ao lado e não ver o menino de tão pequeno, e de longe tem mais uma cinco crianças e alguns adultos distribuídos.



Um misto de vontade de comprar aquela caixa toda para que ele pudesse ir embora pra casa, mas ao mesmo tempo, como colaborar com aquela exploração? Sim, não é novidade, mas por esses sinais nas Américas é cada vez maior a exploração de crianças!



Uma coisa é o desespero de pais, que mesmo assim não deveriam colocar crianças para pedir esmola, outra é a exploração que acontece ali em plena luz do dia e ninguém faz nada. Crianças sendo usadas por adultos para vender produtos ou pedir dinheiro é de cortar a alma, não só o coração!



É por isso que nem vai foto aqui nesse texto, já basta o quando elas são usadas. Elas cruzam as quatro pistas da Avenida das Américas o tempo todo entre carros e motos, no tempo dos sinais para conseguir “render” esse tempo, me confessou uma delas.



Onde estão as autoridades, conselho tutelar, secretaria, seja quem for? É um absurdo, as crianças são levadas aos bandos para esses locais, enquanto adultos ficam nas sombras à espera dos produtos ou dinheiro dos carros.



Parei para prestar atenção na dinâmica… Uma menina de uns sete anos se arrisca, um dos carros resolve abaixar o vidro, conversa e dá o dinheiro, ela sai saltitante para uma rua lateral da avenida, onde estão os adultos. Dá para imaginar todos os riscos que eles sofrem, além dessa exploração?



É desesperador pensar nessa situação… A solução é fiscalizar e dar abrigo a essas crianças, punição a quem explora e oportunidade para pais que precisam ficar ali com seus filhos! Tapar os olhos ou colaborar é fomentar os exploradores, e a negligência das autoridades é crime e dos grandes!



Eu só pergunto: cadê vocês?! 3,2,1… É DEDO NA CARA!



TÁ BONITO!

ONG Semente do Futuro trabalha há 35 anos na Vila Aliança, em Bangu - Divulgação

Há quanto tempo eu não assistia uma fanfarra… Acho que a última vez foi quando eu ainda morava em Santo Anastácio! Mas ontem eu pude ver uma, antes do futebol do Sbt-Rio contra a Liga Cidade Jardim.

Era a da ONG Semente do Futuro, que eu tive o privilégio de conhecer e que já trabalha há quase 35 anos, atendendo hoje mais de 200 crianças da Nova Aliança, em Bangu.



O trabalho deles é tão incrível que, durante todo esse tempo, o projeto já atendeu mais de 200 mil pessoas! Lá tem aulas de artes, esportes, música e o principal: eles transformam a vida dessas crianças, acostumadas, como eu disse mais acima, a encarar a realidade de uma desigualdade, muitas das vezes, bem cruel.



Eles saem cidadãos, conscientes, com responsabilidades e compromissos. Sete horas da manhã de um domingo, a criançada estava no evento, pronta pra se apresentar!



É uma jornada do bem, como a tia Selminha, responsável pela ONG, gosta de dizer. E o projeto está com uma campanha de Páscoa! Quem puder colaborar com chocolates, é só procurar o Instagram @ongsementedofuturo.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Bora adoçar ainda a mais a vida dessa garotada linda, e tenho dito!