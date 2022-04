A Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão em vários endereços ligados ao vereador Gabriel Monteiro - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

É tudo nojento demais… Mandados de busca e apreensão foram feitos pela Polícia Civil ontem na casa, no gabinete e em mais nove endereços de assessores e ex-assessores do vereador Gabriel Monteiro… Aliás, Youtuber Gabriel Monteiro! Com página com mais de um milhão de visualizações, e que todo mundo pode acessar, inclusive seu filho!



Basta ter um pouco de nível intelectual ou consciência pra perceber, desde os primeiros momentos, e a gente cansou de falar, o quão apelativos e forcados são aqueles vídeos publicados… Até aí, tudo bem! Vai do gosto de cada um acreditar. Mas o negócio vai além!



O que a polícia foi atrás é muito pior do que as encenações divulgadas pelo vereador. E a gente tem que falar! As denúncias são muito graves. Segundo informações, orgias, festas com menores, vídeos gravados… Inclusive, um dos inquéritos é sobre um vídeo íntimo vazado com uma menina de 15 anos.



No seu discurso, Gabriel justifica o vazamento culpando ex-assessores… Pera lá! O crime começa bem antes. E o que aparenta ser, só a polícia pode, com investigação realmente apontar. Só que não existe santinho nessa história! Muito menos salvador da pátria. Todo mundo que antes estava junto, agora é inimigo… Não importa!



É uma falta de consciência, um absurdo de achar que o mundo é esse blá-blá-blá do “clique aqui”. Não!!! Tem que ser responsabilizado, investigado… Tudo tem que vir à tona, a gente precisa saber.



Não estamos falando mais de um PM que fez vídeos e ganhou fama na internet como tantos outros. Nem de gente que idolatra, sem querer saber das verdades… Estamos falando de crime!



E é exatamente por isso que a gente sempre bate nessa tecla: se tudo tá bonito demais, desconfie! A vida real é bem diferente. Tudo que foi divulgado embrulha muito o estômago.



O sorriso na sessão, no mesmo dia em que vai à polícia, esconde na verdade um parlamentar fraco e sem composição no jogo legislativo. Esse vídeo promete cenas do próximo capítulo, mas acho que dessa vez viralizar não está sendo tão lucrativo assim.



Agora, é com a polícia. Que ela faça o seu papel. E não adianta debochar. 3,2,1… É DEDO NA CARA!





PINGO NO I

Finalmente a greve dos garis acabou! Como eles são importantes para todo o Rio. A gente sabe que uma hora teria um acordo….



É claro que nenhuma das partes vai sair completamente satisfeita, mas qualquer negociação já é um avanço. Alguém tem que ceder de alguma forma, para não prejudicar ainda mais a cidade.



Só não podemos esquecer que greves como essa mostram o tanto que o salário do pobre fica cada vez mais miserável nesse país. Uma categoria como essa não deveria ganhar tão pouco, aliás várias! Não é à toa que o salário está o mais desvalorizado dos últimos dez anos em razão da inflação.



A cidade não pode ficar mais tempo parada como ficou… Mesmo com baixo contingente trabalhando ficou um caos! É uma categoria que merece sim ser valorizada, é um serviço essencial e a gente viu o quanto eles fazem falta. É só olhar os reflexos das chuvas na semana passada.



Então, bora colocar o Pingo no I… Que todo mundo saia ganhando no fim dessa história, principalmente quem trabalha e o povo!



TÁ BONITO!

Que coisa linda! O projeto “Carioca sobre Rodas”, que ensina há dez anos dança de salão para cadeirantes, está de volta na Escola Carioca de Dança, na Tijuca. As aulas já começam amanhã, de 11 às 15h, e há 20 vagas disponíveis, dez para alunos cadeirantes e dez para andantes.



Dançar já é gostoso demais, misturando isso tudo com inclusão e empatia, fica mais gostoso ainda! Lembrando que tudo é adaptado para receber estes alunos. São nove meses praticando e ainda de graça, já que o projeto é patrocinado pela Secretaria Municipal de Cultura… É só chegar e bailar!



Para quem se interessar, é só entrar em contato pelo telefone: (21) 99712-2735. Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Arte também é vivenciar cada momento, e tenho dito!