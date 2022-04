Monique Medeiros - Marcos Porto/Agencia O Dia

Tecnicamente, pra qualquer crime, o amplo direito de defesa e responder em liberdade é indiscutível.

Monique Medeiros entra como uma vírgula nessa teoria do direito criminal. A liberdade concedida a ela, de forma legal, é um soco na boca do estômago de qualquer cidadão e uma porrada no coração de qualquer mãe!

A indignação desse crime, óbvio que foi coletiva, mas feriu diretamente qualquer mãe que tenha conhecimento do caso.

Não estou dizendo que pais também não tenham vontade de fazer justiça com as próprias mãos com esses dois, somos civilizados, respeitamos a lei, mas a cabeça sempre pensa o pior pra eles.

Mas no caso de Monique, eu como mãe até hoje, e ainda mais cobrindo o caso desde o primeiro momento, tento entender o que passou na cabeça dessa mulher… Porque pra mãe de verdade não há nada maior ou soberano do que proteger o próprio filho! E ela não só fez o contrário disso, como se aproveitou do longo caminho da tortura e morte do seu pequeno de apenas quatro anos de idade.

Não, não há nada no código penal, na justiça brasileira, que vá conseguir me convencer que essa mulher tenha o direito à prisão domiciliar…

Nome bonito pra liberdade! Sim, fora das paredes do presídio, Monique está livre. Que ela vai retornar para o presídio, isso eu não tenho dúvidas. Mas o gostinho de vitória, seja qual for pra esse ser humano, me incomoda nas entranhas!

Não, Monique Medeiros não merece esse benefício da lei. Aliás, Monique Medeiros nunca poderia nem ser chamada de mãe do menino Henry Borel.

3,2,1… É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

Um completo abandono… Olha o tempo que a gente comenta sobre a situação degradante no prédio da antiga faculdade Gama Filho, em Piedade.

Aquilo lá tá se destruindo há anos. E ainda pior, virando uma cracolândia! Mas a situação pode começar a melhorar…

O vereador Rafael Aloísio Freitas, que desde 2014 tenta revitalizar aqueles prédios, recebeu a diretoria da Fecomércio para discutir o que fazer pra valorizar a região. O projeto ainda depende da aprovação da prefeitura, mas indica que lá vai abrigar unidades do Sesc e Senac, além de cursos e oficinas de idiomas, tecnologia, artes e outros.

"O projeto fortalece as ações de esporte, cultura, educação e assistência na região", afirma Rafael.

Então, bora colocar o Pingo no I…

O projeto não é só pra ex-alunos, que sentem o impacto daquela destruição, mas também pela volta de um bairro que pulsava no entorno da faculdade.

TÁ FEIO!

"Pelo amor de Deus, Isabele… O que tá acontecendo mais uma vez no ramal de Saracuruna?"

Não tem um dia que eu não receba uma pergunta desse tipo falando sobre o péssimo serviço da Supervia… É uma falta de compromisso, uma normalidade da falta de prestação de serviço da concessionária que é um absurdo!

A Dona Agência Reguladora, Agetransp, acha que o povo é idiota? É cobrada, a gente fica sabendo que ela multa a Supervia, mas nada se transforma! Em contrato, era pra se investir 10 milhões de reais, e eles vêm com uma multa de 2,2 milhões pra uma concessionária dessa? Só pode ser piada!

Isso se a "Superfria" pagar essa multa, hein! Porque quem paga multa todo dia é quem sai cedo de casa com marmita embaixo do braço.

De verdade, é um monte de blá-blá-blá e muita, muita vergonha.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Quem só paga esse caos é a população, e tenho dito.