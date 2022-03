Publicado 23/03/2022 01:00

O abandono do Centro do Rio de Janeiro não é só uma questão da pandemia, da falta de movimentação ou de qualquer centro conturbado de grandes cidades…



O que acontece agora no Rio é que não virou só uma questão de lixarada pelas ruas, como nós mostramos na coluna da última segunda-feira.



Os assaltos, cada vez mais violentos, estão cada vez mais frequentes… Assaltos com pessoas à mão armada!



Só ontem foram dois assaltos em poucas horas na altura da Cinelândia. Um deles teve um suspeito baleado. E uma senhora, a vítima, completamente traumatizada com a violência desses vagabundos.



É a famosa “teoria da janela quebrada”, como explica o meu amigo e delegado, Marcelo Carregosa:



“Essa passagem do escritor Steven Pinker, no livro ‘Os anjos bons da nossa natureza’, é muito boa porque explica de forma simples: a parte de um ambiente organizado promove um sentimento de responsabilidade, não pelo medo de sanção, mas porque as pessoas entendem que naquele lugar todo mundo obedece as regras”.



Ou seja: se uma janela tá quebrada e não tem reparo, outras serão quebradas! Quanto mais bagunçado está, menos regras são seguidas. E com isso a bandidagem faz a festa.



“Tudo piora, não só bandidagem… Mais bandidos, mais depredação, mais descumprimento de regras básicas que podem gerar acidentes (pessoal começa a furar o sinal vermelho) e assim por diante”, completa Carregosa.



O Centro se tornou uma verdadeira janela destroçada, que se as autoridades não tomarem providências urgentes, só vai piorar.



A gente já disse e repete que, sim, tem muito esforço em revitalizar a região, fazer com que a região seja rentável economicamente, mas é muito mais que isso!



O problema vai muito além do social…



É preciso investimento no Centro Presente… E eu digo o que vejo: não tem policial suficiente nas ruas do Centro.



Não dá para atrair ninguém pra região se ela está largada a Deus dará!



Então, é hora de colocar essas janelas do coração da cidade no conserto, limpar bem os vidros e escancará-los para um futuro bem mais leve e promissor.



O Centro tem salvação e eu quero continuar acreditando nisso.

PINGO NO I

O sonho de todo mundo é envelhecer bem, com saúde… Mas o que os idosos estão fazendo para garantir longevidade e qualidade de vida?



Segundo uma pesquisa feita no Jacarezinho este mês pela Secretaria de Estado de Envelhecimento Saudável, com idosos entre 60 e 69 anos, a galera mais experiente precisa se exercitar mais. 99% dos 500 entrevistados afirmam que precisam de atividades para largar o sedentarismo e quase 87% nunca participou de atividades para idosos. Olha isso!



Só comprova a falta de políticas públicas para essa população… A situação nem é só sobre forma física. Na maioria, atividades básicas como aulas de artesanato e inclusão digital não existem!



Isso tem que mudar… A gente tá falando de bem-estar e principalmente, saúde do corpo e da alma.



Com a pesquisa, o governo, por meio do Programa Cidade Integrada, já vai implantar em abril as atividades escolhidas por eles. Ótima notícia!



Então, bora colocar o Pingo no I…



Não dá pra ficar olhando pelo retrovisor, o negócio é dirigir pra frente. Deixa o passado pra lá e corra enquanto há tempo! A melhor idade tá aí.

TÁ NOJENTO!

Rua em São Gonçalo com esgoto a céu aberto - Divulgação

Rua em São Gonçalo com esgoto a céu abertoDivulgação

O Dia Mundial da Água foi ontem, a gente falou muito sobre saneamento básico e também sobre o ranking das cidades com os piores índices… Dona São Gonçalo tá lá!



E olha o que a coluna recebeu de uma leitora, moradora do município. Esgoto a céu aberto, provocando um mau-cheiro danado.



O endereço? Rua Fontes, bairro Paraíso!



“Comprei minha casa aqui tem pouco tempo, pela rua ser movimentada, mas já tô me arrependendo. O cheiro é insuportável. Dá bicho, um nojo só”, afirma a moradora.



Segundo ela, reclamação já fez um monte, mas até agora não teve retorno.



Alô, São Gonçalo! Vamos lá resolver? Depois não adianta reclamar que tá mal na fita…



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Só quem mora lá sabe bem como é, e tenho dito!