Placa Marielle Franco - Coluna Isabele Benito - Divulgação

Publicado 14/03/2022 06:00

Marielle Franco faria este ano 43 anos… Iria ver a filha, Luyara completar 23 anos… E suas tantas conquistas. Onde estaria politicamente? Não sabemos, mas seria grande… Afinal, Marielle é grande.



“Essa é a pergunta de um milhão de dólares, que a gente fica sempre tentando imaginar. A Mari tinha sonhos além de ser vereadora. Ela estaria no enfrentamento, na linha de frente, fazendo a diferença. Ela trabalhava com a política de afeto, que sabia onde chegar, representando, e isso me atravessa num lado emocional, com sonhos de Senado, Presidência, todos interrompidos”.



A declaração é de Anielle Franco, que conversou com a coluna sobre a saudade da irmã. No dia em que sua morte completa quatro anos, sem total Justiça para os envolvidos, a vida de Marielle tem que ser mais do que lembrada.



Marielle não pode ser pautada apenas por rótulos. Marielle Franco é a voz de um povo calado na bala, ao lado do motorista Anderson Gomes. Pichada e desgastada, a placa onde Marielle morreu é o retrato de um crime ainda não solucionado por total. Um crime que segue sem respostas.

“É tempo demais, mesmo para crimes complexos. Parece que não há interesse em resolver. É um desrespeito com as famílias de Marielle e Anderson, pois ficamos sabendo de informações pela imprensa, é uma ofensa à sociedade, que tem o direito de saber quem mandou matar Marielle e por quê?“, afirma a vereadora Mônica Benício, viúva de Marielle, que também conversou com a coluna.



Ao contrário de muitos, eu já a conhecia, pouco, mas já conhecia o trabalho dela, a força dela… Mulher que fala alto não tem caminho fácil, eu que o diga… Por isso talvez seu legado me representa tanto.



A gente vai continuar querendo saber quem mandou e por quê.







PINGO NO I

Você já ouviu falar em Plano Diretor? Se ainda não, é bom começar a prestar atenção, porque é ele que define o que pode e o que não pode ser feito em cada região da cidade pelos próximos dez anos.



A Câmara Municipal do Rio já começou a debater sobre a lei que permite se a sua rua pode ter uma indústria, por exemplo, se ela pode ser residencial ou até uma área de preservação ambiental…



E não tem como discutir todos esses assuntos sem saber o que o povo tem a dizer, né? Por isso, o presidente da Comissão do Plano, vereador Rafael Aloísio Freitas, quer conversar com a população, preparando já 30 audiências públicas. A próxima já está marcada, e acontece na quinta, às 10h, na Câmara.



Então, bora colocar o Pingo no I… Participe, galera!! É bom não dar mole. A oportunidade de mudar muita coisa que a gente acha errada, tá aí! Se você não se interessar, não vale reclamar depois.



TÁ BONITO!

Vista da nova sede da Rádio Tupi - Coluna Isabele Benito - Divulgação

Rua Santa Luzia, 651, 30º andar… Este é o novo endereço da Super Rádio Tupi, bem no Centro da Cidade…



Agora é pra valer, hein! A partir de hoje, toda a programação da mais querida está de casa nova… E bem lá em cima, do jeito que ela merece e com uma vista de tirar o fôlego! É, além do timaço de comunicadores, a Tupi agora conta com um visual maravilhoso, aquele que só o carioca tem o privilégio de ser brindado todos os dias.



Inspiração não vai faltar pra gente continuar levando até você toda prestação de serviço, informação e claro, muita alegria… A alegria da Família Tupi!



Ah, e tem mais uma novidade… Nem tão novidade assim, porque já tá na boca do povão. A parceria da Tupi com a Nova Brasil FM, em faixas de horários especiais. Bora que o start já foi dado!



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Com tanta coisa boa, impossível não ficar lindo demais. Segue a líder, e tenho dito.