O Rio volta a ter um brilho diferenteIgor Peres

Publicado 09/03/2022 00:00

"Eu fui no mercado e muita gente ainda estava com máscaras, mas alguns já estavam sem. Eu entrei sem, mas foi um pouco estranho, muito tempo com ela a gente acostuma."

A conversa foi ouvida pelo Igor Peres, meu produtor, que passou em frente a um bar de São Cristóvão…

Não se fala em outra coisa a não ser sobre a retirada das máscaras… É uma novidade! Afinal, olha o tempo que a gente passou com ela.

Confesso que vai ser estranho ver as pessoas sem máscaras por aqui… Pelo menos em parte. O Rio é tão democrático ao ponto de você observar nas ruas gente com ela, gente sem ela, e a galera do meio termo… Aqueles que querem tirar, mas ainda têm medo.

"Eu confesso que ainda tô assim, não sei se já tiro 100%. Saiu e me deu um pouco de receio", contou Igor.

São muitas opiniões, mas em uma, todo mundo é unânime: o mês de março chegou trazendo um brilho diferente à cidade.

Aliás, diferente não! Março veio com um ritmo já bem conhecido do seu povo. Calorão de 40, sorrisão no rosto, galera na rua e um clima de pré-carnaval…

Março acabou virando janeiro! E abril o novo fevereiro, pelo menos esse ano, vem desfile aí!

E nesse fim de semana tem até ensaio marcado.

É claro que muita gente vai se mostrar contra, vai achar absurdo, mas isso mostra que o Rio está voltando a ser Rio.

Inclusive, voltar é a palavra que mais tá sendo usada ultimamente… Tomou decisão? Beleza! Deu ruim? Volta atrás…

E não tem problema nenhum nisso! Desde que tudo seja feito com estudo e responsabilidade.

O sol tá brilhando lá fora, meu povo! Vamos viver e ver até quando… Eu, de verdade, espero que seja pra sempre.

PINGO NO I

O que falta mais para que a Lei Henry Borel comece a ser eficiente na proteção das crianças do estado?

Tá faltando boa vontade aí… São nove meses da lei já sancionada, mas até agora nada aconteceu. Ontem completou um ano da morte do menino e pouco se falou da criação de equipes que recebam as denúncias de maus-tratos de outras possíveis vítimas…

Se tivesse funcionando, poderia evitar, por exemplo, a morte da pequena Maria Sofia, de 1 ano e 10 meses, em Realengo no mês passado, provocada pela mãe e pelo padrasto, segundo a polícia.

A gente tem que se preocupar com o que realmente importa… Bem-estar e segurança de crianças!

O autor da proposta, deputado Wellington José, já falou várias vezes que não vai sossegar até conseguir emplacar a patrulha… E já deu tempo de sobra para as autoridades organizarem tudo, né?

Então, bora colocar o Pingo no I…

Tem que fazer coro! O passado, infelizmente, a gente não tem como voltar. Mas é preciso proteger o futuro.

TÁ SEM ÁGUA E SEM LUZ!

É o combo de desespero pro carioca… Se ficar sem água já é complicado nesse verão, ficar sem luz é sinônimo de caos!

Para a Dona Creuza Silva, moradora da Rua Paulicéia, em Guadalupe, próximo ao shopping, a situação é essa… Nem um, nem outro.

"O que já estava ruim, piorou. A água sumiu há uma semana e a luz tem dois dias. Minha roupa de cama tá acumulada pra lavar. Cuido da minha mãe idosa, de 93 anos, cadeirante, e ainda tô no escuro. Acho que o problema é só aqui em casa ", conta ela.

Se for algum problema exclusivo, tem que ir lá resolver, gente! É mais fácil ainda, uma casa só.

A coluna procurou a Águas do Rio e também a Light, que em nota afirmaram que vão enviar equipes ao local.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… A vida do trabalhador não é fácil, e tenho dito.