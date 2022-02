Bola Preta é uma tradição no Carnaval carioca - arquivo o Dia

Publicado 25/02/2022 00:00

Eu que agora trabalho pelo Centro tenho certeza que mais tarde, tudo estaria lotado por aqui… Sextou de carnaval! Alô, Bola Preta, aquele Abraço! Saudade, hein!

As roupas formais de trabalho rapidamente dariam lugar à purpurina, à cantoria e claro, àquele latão na mão. (Eu sei que não pode faltar)

E a Presidente Vargas? Engarrafamento de carros alegóricos… Os desfiles já começariam hoje. Todo mundo sabe que a carne e a alma do carioca são feitas de Carnaval. A folia representa o que há de mais escancarado na essência desse povo que espera todo ano pela sua chegada.

Esse ano, a situação é um pouco diferente da do ano passado, tá mais flexibilizado… Mas ainda não é tempo de dar mole pro vírus. Os blocos continuam proibidos nas ruas, os desfiles pularam lá pra abril! As festas fechadas, seguindo os protocolos (que a gente espera que sejam seguidos mesmo!) vão acontecer.

Só que a sensação para todos aqueles que vivem e se entregam ao Carnaval é de que a festa não é a mesma. Falta alguma coisa, a "bagunça" tá pela metade.

Pra quem trabalha e ganha o sustento então… Aí nem se fala!

Os ambulantes, as costureiras, os aderecistas… A gente tem que pensar no calo de todo mundo, porque cada um sabe bem onde o seu aperta.

Não importa se você curte ou se fatura, o sentimento em relação à festa é o mesmo: todo mundo não vê a hora disso tudo passar pra se entregar de corpo, alma e muito glitter! (Tá bom, eu não vou esquecer da cervejinha, com moderação, hein?)

Muito se fala em "início do fim da pandemia"… É o que a gente mais quer na vida!

Aliás, é o que a gente quer: VIDA!

Pra que aí assim, todo mundo viva em fase de um eterno Carnaval.





PINGO NO I

Covardes! Não é a primeira que a vez que a gente fala sobre essa guerra de torcida organizada que quase sempre acontece quando tem clássico no futebol.

Na boa, eles na verdade nem podem ser chamados de torcedores. Torcedor de verdade não faz nada disso. São criminosos, que se apropriam do escudo de um time, pra praticar violência!

Nenhum trabalhador de verdade sai do estádio às tantas da noite pra caçar confusão. Todo mundo sai do trabalho, assiste ao jogo e vai pra casa. Quem pratica esse tipo de ato é no mínimo gente que não tem o que fazer, que fica coçando o dia inteiro e marcando confusão em rede social com outra pessoa igual a ele.

Lamentável… Ser expulso dos próximos jogos é pouco! Quem comete crime tem que ir pra cadeia.

E a polícia lá, infelizmente naquele trabalho de enxugar gelo… Pega, prende, a lei vai lá e solta. Ê dificuldade!

Bora colocar o Pingo no I…

O Brasil já deixou de ser o país do futebol há muito tempo, é isso não é só dentro de campo.

TÁ PRESO!

O dia de ontem foi de festa no bairro do Santo Cristo… Só faltaram os fogos!

A prisão do tal pastor, que eu nem vou citar o nome aqui pra não dar palco, porque é isso que ele quer, foi supercomemorada pelos moradores da região.

Segundo os vizinhos mais próximos, o inconveniente, pego pela Polícia Federal por discursos racistas, homofóbicos e sexistas, fazia da vida de todos um inferno. Era caixa de som alta pregando e ameaçando todo mundo.

Até coisa pior ele já fez!

"É um cara insuportável, que só quer prejudicar a vida de todos. Ele xinga, já tentou agredir e até invadiu casas de umbanda e candomblé pelo Estácio e Catumbi para destruir tudo. Não respeita ninguém", afirma um vizinho que procurou a coluna, mas pediu para não ser identificado.

É… A gente colhe o que planta, não é mesmo?

Com todo o respeito aos pastores que nada têm a ver com essa situação criminosa… São mais de 10 anos que ele comete crimes, então que agora pague, e por muito tempo!

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Enquanto um chora, outros sorriem aliviados, e tenho dito!