O que não falta é gente querendo ajudar nos resgates de corpos e possíveis sobreviventes desde o primeiro dia da tragédia… o que falta mesmo é logística e gente com capacitação!



As roupas de salvamento ali podem até fazer parecer que são todos bombeiros, mas quem entende sabe que nem todo mundo é capacitado para atuar nas regiões conhecidas como “zona quente” de resgate.



“No caso de Petrópolis, apenas quem deve realizar a busca e o salvamento deve ser o pessoal que seja da área de busca e salvamento, conhecidos como resgatistas ou os BREC (Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas), chamados de brequianos, profissionais de atendimento à emergências em países que sofreram com terremotos, por exemplo”, afirma o especialista em risco, Wesley Pinheiro.



Gente com esse tipo de capacitação do Brasil inteiro quis ajudar nas buscas, logo nas primeiras horas, mas faltou logística e organização das autoridades para receber os voluntários! A gente sabe que todo mundo tem boa vontade em ajudar, mas isso tem que ser feito exclusivamente por profissionais…



Abrigo, comida, pontos de apoio… nada! O improviso e o “jeitinho” estão nítidos. Só os bombeiros conseguiam se organizar, e muitas das vezes com dificuldade devido o tamanho e a intensidade da tragédia.



“Existem desastres previsíveis e outros imprevisíveis, mas em qualquer desastre temos que colocar em prática o plano de ação de emergência, também chamado de plano de contingência, de desastre, todos com ênfase no atendimento da ocorrência e no atendimento das vítimas. Esses planos trazem as instituições envolvidas, bem como os recursos necessários, como recurso pessoal, materiais entre outras necessidades”, finaliza Wesley.



Não é a primeira tragédia de grande magnitude, mas o país tropical não se prepara e nem se previne para as chuvas. O pior é quando a conta chega. Num momento delicado como esse, o correto é ter segurança e estabilidade, em todos os sentidos. É hora de deixar os heróis do dia-a-dia trabalharem, eles estão lá por quem mais precisa.







PINGO NO I

Opa, coisa boa! No sábado, o centro de testagens lá do Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, foi desativado… Reflexo da queda da taxa de contaminação da Ômicron.



Mas não é motivo pra chutar o balde novamente, né? Lógico que a vida tem que continuar, ninguém tá pedindo pra você ficar trancado em casa, essa fase aí já passou, tem vacina! Mas é preciso responsabilidade com esse calendário de vacinação… Saúde não é oba-oba!



“Assim como outros países, o Brasil e o Rio tiveram o seu ‘platô’. Agora, além de observamos esta queda, vale destacar a positividade. Na última semana de janeiro, chegamos a ter 45% de testes positivos, mas na agora esse índice chegou a 6%. O foco nesse momento são campanhas e mobilização para vacinação de reforço e das crianças”, ressalta a pesquisadora da UFRJ, Chrystina Barros.



Bora colocar o Pingo no I… São mais de dois anos de pandemia, todo mundo já sabe bem o que deve ser feito!



TÁ FEIO!

Dayane luta por vaga em escola para Joaquim - Redes sociais

“Fui renovar a matrícula dele na escola que ele estuda desde o maternal e agora recusaram. Alegam não ter mediador para atender a condição dele.”



O desabafo é da Dayane de Lemos, da Pavuna, que não consegue de jeito nenhum colocar o filho Joaquim, de 7 anos, pra estudar. Tudo porque ele está no espectro autista! É preconceito escancarado, na cara dura e ninguém faz nada.



Isso porque é escola particular, hein… Imagina se fosse pública?! Covardia na cara de pau. “Fazer isso só porque ele usa fraldas? Não tem motivos, ele faz todas as terapias para o desenvolvimento, é acompanhado também por uma neuropediatra”, reforça a mãe.



A escola que se adeque, não o contrário! Justificativa bizarra, sem pé e nem cabeça. A gente vai ficar em cima, até o Joaquim estar matriculado, pronto pra estudar.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Criança tem que estar na escola, e tenho dito.