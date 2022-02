Câmeras de segurança mostram o momento em que Pablo Felipe Bernardo foi atacado no BRT; - Reprodução

Publicado 23/02/2022 06:00

“Isabele, eu passei o meu dia inteiro chorando, vendo as imagens daqueles ratos esfaqueando meu filho. É muito triste”. As imagens são chocantes… E o áudio chegou a mim no momento em que eu comentava no rádio sobre o ataque brutal. Era o seu Cláudio Bernardo, pai de Pablo Felipe Bernardo, que carregava o seu bilhete único na estação do BRT Boiúna, na Taquara, domingo à noite.



Como todo mundo acompanhou, Pablo foi covardemente surpreendido e cercado por oito vagabundos que pularam a catraca, tentaram roubar sua mochila e só não mataram porque não conseguiram! Crueldade de um bando de vermes, que já já vão estar soltos por aí, fazendo a mesma coisa com outros trabalhadores.



Pablo, por um milagre, está bem das facadas que levou… Mas a voz embargada e indignada no áudio de Seu Cláudio é de partir o coração. Só entende quem tem filho! “Não recebi uma ligação dos Direitos Humanos, não vi um pneu sendo queimado a favor do meu filho. É revoltante”, afirma o pai.



Seu Cláudio se sentiu impotente. É exatamente esse o sentimento de não conseguir proteger aqueles que a gente ama dessa violência nojenta, que se alastra feito vírus por todos os cantos do Rio de Janeiro. A frase final de Seu Cláudio foi a que mais me marcou. “Eles não furaram só meu filho, mas o meu coração, o meu sentimento”.



A gente sofre junto, pode ter certeza… Sensação horrível essa de impunidade, pois quem mais sofre sempre é o mais pobre. 3,2,1… É DEDO NA CARA!



PINGO NO I

O recado é rápido porque todo mundo viu a situação devastadora que ficou a Rua Teresa, em Petrópolis, depois da tragédia da semana passada… Mais do que nunca é o momento de ajudar os comerciantes locais, que já sofreram pra caramba com a pandemia e agora sofrem com tudo isso.



Muitos já trabalhavam com vendas online, como o caso das lojas de confecções @valentinatshirt_ e @casaverdepetropolis.

Então, bora colocar o Pingo no I… Vamos lá colaborar? Os correios estão funcionando normalmente! Não vai ser fácil, mas é preciso recomeçar. Renascer só vai ser possível com a ajuda de todo mundo.



TÁ ESTRANHO!

Segundo moradores, cemitério do Sase, em Itaguaí, está abandonado; Prefeitura nega. - Leito de leitor

A coluna recebeu uma denúncia bem mórbida, por sinal… Mas alguém não tá contando a verdade nessa história!



Os moradores de Itaguaí enviaram uma série de imagens horríveis mostrando, segundo eles, a situação atual do cemitério do Sase. Nas fotos, que nem podem ser publicadas aqui de tão fortes, são visíveis ossos, crânios, sepulturas quebradas e abertas, além do mato gigante! Um horror!



A coluna procurou a Prefeitura de Itaguaí, que afirmou que as imagens são antigas, ainda na gestão anterior, do prefeito Charlinho… O máximo que pode ter ali é um mato ainda não podado por causa das chuvas. Mas tem morador da região que diz que as fotos são recentes.



“É só dar um pulo até o cemitério! Todo mundo sabe bem a situação de lá”, afirma um deles, que pede para não ser identificado.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Eita história assombrosa, e tenho dito!