Geral - Funcionarios do BRT entram em greve. Na foto, Estaçao Paulo da Portela, em Madureira, zona norte do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 28/02/2022 01:00

“E Detalhe…”

Eu já começo o texto com essa palavra, que é o mesmo quando você vai contar uma história pra alguém, já afirmando que a solução não chegou…

Agora com a encampação confirmada pela prefeitura, a Mobi-Rio (empresa responsável pela operação) vai começar a colocar em prática aquilo que afirmam desde o início dessa novela.



Mas dos 557 novos ônibus que vão substituir a nova frota, 307 só tem previsão de chegada para outubro!

A gente está em fevereiro… Até lá não se tem nenhuma proposta, mudando ou não de concessionária, pros problemas graves de hoje do BRT!



É lógico que todo processo de impacto na vida da população requer cautela, organização…

O prefeito mesmo disse que vai levar algum tempo, mas que vai ajeitar o sistema… É o que todo mundo quer!



Não dá pra fazer “nas coxas”, porque o povo tá cansado de ouvir falar de troca de concessionária, de abrir licitação disso, daquilo e não ver efetividade no dia-a-dia.

A gente sabe que o processo é lento até obter uma solução efetiva, mas até lá qual a medida paliativa pra população que não aguenta mais se arriscar e sofrendo num transporte caindo aos pedaços? Isso até agora a prefeitura não soube responder!



O prejudicado é sempre aquele que depende do transporte! Seja por causa de greve ou de ineficiência de quem comanda a bagaça.

Não é novidade. O que a gente quer mesmo de novidade é transporte de qualidade, promovendo ir e vir com a tranquilidade e o respeito que o trabalhador merece.

A pergunta lá do título só precisa de uma resposta: “Tem que ir!”

PINGO NO I

Falando ainda sobre o BRT… Se acham que o que aconteceu com a minha colega, repórter do SBT-Rio, Branca Andrade vai passar batido, ah não vai!

Já tem foto de um dos envolvidos circulando nas redes sociais, ele seria de Campo Grande, mas antes de qualquer coisa, ela vai na delegacia prestar depoimento sobre o ocorrido… Hoje mesmo!

“Se algo desse tipo ficar impune, não sou eu que perco. Perde a imprensa inteira a chance de mostrar que liberdade é a nossa lei. Sexta, fui eu. E amanhã? Quem será? Será que o próximo jornalista vai poder almoçar com a filha depois, como eu fiz? Ou será apenas mais um nas estatísticas de mais de 400 jornalistas assassinados no mundo nos últimos 5 anos?”, questiona Branca.



A gente não vai deixar barato! E não adianta querer usar cortina de fumaça… A gente vai perturbar até ter o nome, sobrenome e saber para quem eles estavam trabalhando.

E esse esforço não é só porque ela é da minha equipe, não. É por ela e por todos que estão nas ruas fazendo o seu trabalho!

Bora colocar o Pingo no I…



Aqui ninguém trabalha com covardia, mas com justiça… Principalmente pelo bem daqueles que não têm voz.

TÁ UMA ZONA SÓ!

Todo mundo sabe que seria desse jeito, zero surpresa…

Não tem bloco oficial, mas a quantidade de bagunça que está tendo nas ruas, tá fora da curva! Gente saindo pelo ladrão…

“Ah, mas festa privada tá liberada e o povo que tá na rua é que tá errado?”

O argumento é válido, causa indignação mesmo… Mas tem que ser consciente.

O povo tem que fazer sua parte, porque é claro que não dá pras autoridades fiscalizarem todos os cantos da cidade.



Isso prejudica até o cronograma dos desfiles que estão por vir em abril… A gente torce muito pra que as escolas não sofram as consequências das aglomerações de agora, como foi no Réveillon.

É o trabalho de um ano inteiro que pode correr risco… Todo mundo tá com saudade, todo mundo quer curtir, mas aloprar? Ah não!



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Justo ou não, tem que respeitar, porque a conta chega mais cedo ou mais tarde, e tenho dito.