Janaína mostra os registros de ocorrência feitos após situação em shopping - Reprodução

Publicado 18/03/2022 00:00

"Acredito que foi crime de racismo sim, infelizmente. A loja estava cheia e ele abordou somente meu filho."

A história, que aconteceu no domingo passado, só chegou ao conhecimento da coluna agora…

Era pra ser um dia animado, com passeio no shopping, compras e um lanchinho no final… Mas para a família de Janaína Regina Veríssimo, moradora de Irajá, a diversão se tornou em constrangimento e caso de polícia.

Acompanhada do marido e dos filhos gêmeos de 14 anos, Janaína entrou numa loja de artigos esportivos, em um shopping da Zona Norte, e presenciou aquilo que jamais imaginou passar: ver um dos seus meninos, negro, acusado de roubo por um segurança.

"Entramos pra ver o preço de uma chuteira e, quando estávamos saindo, vi o segurança encostar em um dos meu filhos e falar: você vai pagar o que pegou?' Na hora achei que fosse brincadeira, mas depois que vi a situação, logo levantei a roupa do meu filho para mostrar que ele não tinha pego nada", afirma Janaína.

Ninguém queria acreditar que aquilo estava acontecendo. Imediatamente, Janaína ligou 190 e a família foi para a 44ª DP (Inhaúma) registrar a ocorrência.

"É revoltante, de dar nojo, causou um dano enorme para o meu filho. Não posso me calar e deixar meu filho passar por essa humilhação. Sou uma mãe leoa e defendo meus filhos até o fim."

Janaína solicitou os vídeos da loja e o caso, completamente absurdo, já está na justiça.

É surreal! Criminoso! Não dá pra ficar por isso mesmo!

Segundo ela, a loja entrou em contato para se desculpar e afirmou que a situação jamais poderia ter acontecido, nem com o filho dela e nem com qualquer pessoa.

A coluna foi atrás das respostas oficiais, mas até o fechamento desta edição, não teve resposta.

Vamos seguir cobrando… A coluna vai ficar em cima do caso, até que tudo se resolva.

3,2,1… É DEDO NA CARA!

TÁ BONITO!

Sala de aula de Tia Lily fica dentro de casa - Arquivo Pessoal

Lembram da Tia Lily, professora que dava aulas numa praça do Méier? Com a pandemia, as aulas foram suspensas, mas agora ela montou uma sala para ensinar os alunos dentro de casa.

Que coisa mais linda!

Só que a sala tá ficando pequena pra quantidade de alunos… Ela tá precisando de um espaço maior e mais confortável também, já que a casa onde mora no Cachambi tem uma ladeira gigante, o que dificulta o acesso, principalmente dos idosos.

"Só precisamos de um lugar. A gente sabe que não é uma missão fácil, mas com fé eu vou conseguir ajudar as pessoas contra o analfabetismo", conta tia Lily.

A gente precisa ajudar! Agora é hora de as nossas autoridades entrarem em ação, ajudar esse projeto lindo que eu conheço bem e sei o quanto é sério.

Quem quiser ajudar, é só entrar em contato pelo telefone: (21) 99567-3334.

Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… A educação é a base, e tenho dito!