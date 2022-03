Publicado 25/03/2022 00:00

Finalmente ele foi pego… É isso, não adianta fugir, a polícia vai achar!

Michel de Souza, que matou na covardia, na crueldade, a noiva Rafaela Patrício, com 12 facadas, em Inhaúma, tá em cana. Sim, matou… Ele mesmo, em depoimento, assumiu tudo!

Um relacionamento curto, de cinco meses, que acabou em tragédia. E a vítima, mais uma vez, é a mulher.

O retrato de mais uma mulher que entra pra triste estatística do feminicídio do Rio de Janeiro mostra, que seja em qualquer casa, de qualquer classe social, a morte da mulher e o silêncio da dor e da violência progressiva existem!

Rafaela, mãe de três filhos, dividia a cama, as contas, os sonhos, segundo o que ela contava pra família…

Ninguém nunca percebeu qualquer ato agressivo por parte de noivo. Aliás, a família conhecia Michel da maneira que Rafaela retratava, como um homem de bem.

O casal discutiu o fim de semana inteiro e a última vez que a voz dela foi ouvida foi, infelizmente, pedindo socorro!

Vizinhos ouviram a discussão, mas ninguém quis fazer uma intervenção, colocar a colher… E agora, ela está enterrada, deixando os filhos e a família aos prantos, em choque.

Michel é o perfil do homem assassino, feminicida, que eu insisto em falar pra vocês: fiquem ligadas, não fiquem no silêncio!

O abusador, o agressor, inventa motivações… Tira tudo do contexto só para poder machucar, até matar… Lembram do caso de Angra dos Reis? O agressor quase matou a mulher, cortou os dedos dela pelo simples fato de achar que a vítima estava olhando demais para o celular. Encanou porque queria encanar!

Dados de fevereiro, divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), são assustadores. No Rio, são 18 feminicídios! O maior número em um mês.

Por isso que eu digo: o silêncio pode matar! Quem está nessa situação, procure ajuda. Peça socorro, ligue para a Patrulha Maria da Penha.

Pior do que um filho chorar porque a mãe apanha, é chorar porque não tem mais a mãe para defender.

Pra vagabundo, agressor de mulher, não tem outro lugar… É cadeia!

3,2,1… É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

Na boa, eu odeio quando jovens e adultos soltam a frase "eu odeio política." Ué, falar sobre política só serve se for nas redes sociais?

Jovens de 16 e 17 anos adoram falar na internet pra causar engajamento, mas até agora não tiraram o título de eleitor. Se você que tem essa idade tá achando que vai mudar o mundo pelo Instagram, tá muito enganado… Tem que ir lá votar!

Um voto faz diferença.. E muito! O prazo pra tirar o título é dia 4 de maio. Menos de 10% dos jovens fizeram a sua parte. Surreal e irresponsável.

Depois não adianta reclamar que não consegue emprego, que a situação tá difícil, que não tem independência… Na vida, tudo é política! E ela vai muito além do que o "curti" ou "não curti" que você aperta.

Então, bora colocar o Pingo no I…

É puxão de orelha tipo de mãe… Se tu quer democracia, a hora é agora. Vai tirar o título!

TÁ BONITO!

Super Rio Expofood reuniu 56 mil pessoas - Talita Giudice

Eu sempre marco presença e, dessa vez, não seria diferente! Essa semana eu estive no Riocentro, na 32ª edição da Super Rio Expofood, realizada pela ASSERJ (Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro) e, olha, eu fiquei impressionada com a movimentação por lá.

Depois de uma pandemia, o evento teve um gosto muito especial! Primeiro que o ramo alimentício é muito forte, um dos maiores parâmetros de geração de empregos!

Então, ela vir muito forte, com fechamento de negócios e com ânimo dos expositores do Rio de Janeiro, é uma esperança gigante para melhorar a economia e garantir trabalho pra todo um setor.

Segundo Fábio Queiróz, presidente da ASSERJ, o evento contou com 56 mil pessoas nos três dias… Recorde de público de todos os tempos.

Um show de evento nessa retomada! Golaço dos organizadores, sempre inovando.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Aquecendo a economia, todo mundo ganha, e tenho dito!