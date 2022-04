Seu Edson aguardava medicamento, mas não resistiu - Arquivo Pessoal

Seu Edson aguardava medicamento, mas não resistiuArquivo Pessoal

Publicado 01/04/2022 00:00

Há dois anos, bem no início de 2020, esta coluna contou o drama do Seu Edson dos Santos, que morava em Piedade…



Seu Edson, junto da esposa, Dona Cândida, implorava por um medicamento essencial para sua vida, a Ambrisentana, que todo mês ele retirava na Rio Farmes, da Praça Onze, para o tratamento de uma hipertensão pulmonar crônicas



Na época, o remédio estava em falta e nós brigamos, cobramos, fomos atrás…. E eu o tempo todo perguntava: “vão esperar o homem morrer?”



Nesta semana, dois anos depois, que isso fique bem claro, infelizmente nós recebemos a notícia de que Seu Edson morreu, aos 68 anos, em casa, com falta de ar, pelo mesmo motivo! Não tinha o remédio nas farmácias… O seu combustível, aquilo que o mantinha de pé.



Quanta tristeza… Os três primeiros meses do ano, ele batalhou em vão. Desde dezembro esperando, ligando, mas o remédio não chegou… Aliás, agora ele chegou! No dia seguinte da morte do aposentado!



Que porrada. Que nó na garganta!



Tudo isso só me fez lembrar da frase que Dona Cândida dizia pra mim na época: “Só vejo a hora em que ele vai morrer nos meus braços.”



E foi o que aconteceu.



Agora viúva, ela segue ao lado dos três filhos, tentando ajudar outras pessoas que sofrem com a doença e com o descaso.



A nós, com muita dor no coração, só nos resta desejar sentimentos e muita força para a família.



Mas essa coluna aqui, pode ter certeza, vai continuar brigando, sem desanimar!



Por Seu Edson e por todos que nos procuram, lutando para ter mais vida.



3,2,1… É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

Uma semana marcada por paralisações no Rio.

Muita gente falando de greve, com pedido de aumento salarial… Já começa o erro por aí!

Não é aumento e nem é reposição salarial… Num país de inflação de dois dígitos e categorias sem aumento há anos, como é o caso dos garis, é covardia!

Não é pedir o que é justo, é pedir para sobreviver. O salário do brasileiro, que já era curto, está ainda menor.

Durante as assembleias, a negativa dos trabalhadores às vezes é vista como ganância pelas autoridades, e não é!

A negociação tem que ser boa para os dois lados, mas não esqueçam que a culpa não é só local!

A economia não ajuda, tudo está caro, o salário encurtou e as categorias estão à flor da pele.

Então, bora colocar o Pingo no I…

Rodoviários, garis… É, pelo visto só começou.

TÁ BONITO!

Ê notícia boa! A lei do reforço escolar, de autoria do presidente da Câmara Municipal Carlo Caiado, está a todo vapor!

É benefício para as muitas crianças e jovens que ficaram sem aula durante a pandemia.

E isso é maravilhoso, gente… Todo mundo sabe o quão prejudicada essa criançada foi com o vírus. Agora, que a vida está voltando ao normal, elas precisam correr atrás desse prejuízo, para não ficarem mais atrasadas!

A lei, já aprovada e sancionada, permite que os alunos tenham acesso às aulas de reforço de português e matemática, por meio do programa "Reforço Rio", da Secretaria Municipal de Educação, que disponibilizou materiais impressos e online.

Esse é o tipo de notícia que deixa qualquer mãe feliz… Ainda mais porque o programa não ficou pelo meio do caminho, continua firme e forte! Quem me acompanha, sabe o quanto eu defendo com unhas e dentes a educação não só daqui, mas de todo o Brasil. Afinal, sem educação de qualidade, sem futuro!

Lugar de criança é na escola, pelo bem de todo mundo! Principalmente delas.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Projeto bom sempre terá espaço por aqui, e tenho dito!