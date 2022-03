Moradores do Quilômetro 32, em Nova Iguaçu, passaram a madrugada debaixo d’água - Divulgação

Publicado 28/03/2022 01:00

“As pessoas estão com fome, gestantes, crianças, recém-nascidos… Sem roupa, sem comida. A água mineral, além da quantidade ser pouca, tem um gosto horrível. Não tem uma assistência para os moradores”.



O desabafo é de Luiz Ramos, morador do Quilômetro 32, em Nova Iguaçu, que desde a madrugada de ontem, assim como todos os outros moradores, sofre com o rompimento de uma adutora da Águas do Rio no bairro.



A coluna vem acompanhando o problemão desde as primeiras horas que a aguaceira invadiu principalmente as ruas Santa clara, Santo André, Santa Joana e Santa Isabel, as mais afetadas.



É algo assustador! Um verdadeiro mar invadindo as casas e fazendo com que todo mundo perca eletrodomésticos, alimentos, roupas… Tudo! A água entrou com força e saiu arrastando o que tinha pela frente.



Mas e agora? Quem vai arcar com os prejuízos desses moradores?

A gente sabe que já há equipes da concessionária trabalhando para reverter o problema… E que não é fácil de resolver.



Só que tá faltando assistência para o povo! Segundo eles, a Águas do Rio se comprometeu em doar cestas básicas, água mineral, mas isso não está acontecendo.



“Só distribuíram quentinhas e não alcança a todos! A água foram garrafinhas e com um gosto terrível. É tudo muito desgastante… Ainda querem nos obrigar a entregar os objetos danificados, mas a gente sabe que o processo de ressarcimento demora muito. A gente tá aqui, abandonado e debaixo d’água”, afirma Luiz.



É um desespero, afeta todo mundo em vários aspectos. Tem que matar no peito e ir lá levar solução não só do abastecimento, mas também de todos os danos provocados.

A coluna procurou a Águas do Rio, que em nota afirmou que seguiu durante o domingo com uma equipe de 400 profissionais no local e que o trabalho será realizado até que todos os moradores sejam atendidos, de forma domiciliar, com o levantamento do que foi perdido ou danificado. Os moradores não terão que buscar atendimento.



Afirmaram também que ate a manhã de ontem, a concessionária cadastrou 196 famílias e que ao longo da semana, vai levantar os danos em toda a região, tratando cada caso de forma individual.

É isso que a gente espera, que o povo tenha retorno o quanto antes.

3,2,1… É DEDO NA CARA!

TÁ FEIO!

Pescadores protestam contra a poluição nas lagoas do Camorim e Marapendi - Divulgação

O fim de semana foi de manifestação para os pescadores de Jacarepaguá, que há anos sofrem com o descaso das autoridades, principalmente no tratamento de esgoto da região.



Os pescadores estão passando necessidades por causa da poluição das lagoas do Camorim e do Marapendi, segundo eles por culpa dos condomínios de luxo e empreendimentos da Barra da Tijuca, que despejam tudo ali!



Onde há esgoto, tem peixe morto… E aí, eles trabalham como? São mais de 100 famílias que dependem diretamente da pesca naquele lugar.



“A gente só quer trabalhar. A mortandade tá absurda! Na última quinta-feira, a Comlurb recolheu mais de seis toneladas de peixes mortos, lixos, gigogas. Saneamento ambiental não existe”, afirma Allan Silvio, responsável pela Associação dos Pescadores do Canal do Anil e Adjacências em Jacarepaguá.



É um problema antigo, que a gente vê há muito tempo. Olha o tempo que a gente acompanha a despoluição da Baía da Guanabara, que nunca acontece!



Entra governo, sai governo e o problema do saneamento só piora. A natureza sofre, o trabalhador sofre… Todo mundo sai no prejuízo.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Tem que salvar enquanto há tempo, se é que ainda há tempo, e tenho dito.