Montanhas de lixo no Centro - Isabele Benito

Montanhas de lixo no CentroIsabele Benito

Publicado 30/03/2022 00:00

É muito sufoco…

A greve foi suspensa, mas a manhã de ontem não foi fácil para o carioca!

O resto do dia também foi tumultuado…

E aí eu pergunto: ninguém previu isso? Porque falta de aviso não foi! Ninguém sentou pra conversar? Sempre esperam o caos reinar!

De um lado, os rodoviários, que já sabem qual tipo de pressão colocar. Do outro, uma mesa de autoridades já pronta pra dialogar e negociar.

E o povo no meio… Ah, esse que se lasque, né?! Entre a pressão de um lado e do outro, quem acaba sofrendo é o trabalhador. O único que paga caro e que sempre sai no prejuízo é quem depende do transporte público! E que se parar de rodar, o povo tá ferrado.

Não dá pra aceitar uma greve desse tipo! É impossível acreditar que em pleno 2022 as pessoas não tenham condições de sentar e evitar a situação lamentável que aconteceu ontem.

É claro que a gente compreende as reivindicações dos rodoviários, eles precisam muito! São eles que dirigem, que cobram, que não pararam de trabalhar um minuto sequer na pandemia, que correm riscos, como aquele motorista agredido com um soco inglês.

Tá muito difícil pra todo mundo… Ontem teve gente indo trabalhar a pé, se estapeando pra conseguir um táxi, gente que teve que tirar o carro da garagem, com a gasolina nas alturas!

O trabalhador não tem paz. E ainda é cobrado no trabalho pra não atrasar… Surreal!

Três milhões de pessoas que dependem de um transporte caro e que ficaram na mão… Quero ver quem vai segurar a onda desses trabalhadores que se viraram nos 30!

Nessa hora ninguém bota a cara pra bater mesmo… Só o povo.

3,2,1… É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

Ainda sobre a greve…

Seria cômica se não fosse trágica a mensagem que um leitor da coluna, que pediu para não ser identificado por medo de perder o emprego, recebeu do patrão em um grupo:

"Devido à dificuldade de transporte coletivo, precisamos de um empenho a mais de vocês. Vamos nos programar em relação aos horários para evitarmos atrasos. Desde já, agradecemos pelo comprometimento da equipe".

Só pode ser brincadeira!

Olha, é muita falta de noção e bom-senso num momento como esse. Se o patrão não sabe, o trabalhador já sai de casa programado! Não tem essa de "se programe". Ele já sai de casa horas antes justamente pra não se atrasar.

Surreal… Só faltou pedir pro funcionário sair de casa de madrugada pra andar até o serviço!

E detalhe: o funcionário em questão já estava dentro de uma van a caminho do trabalho. Pagou vinte reais pra fazer o patrão feliz e não deixar a engrenagem parada.

Bora colocar o Pingo no I…

Ninguém chegou atrasado ou faltou porque quis. Alô, patrão! Aproveita que você anda de carro e oferece carona pra empatia, porque essa aí tá longe demais de você!

TÁ UMA PORCARIA!

Montanhas de lixo no Centro - Isabele Benito

Montanhas de lixo no CentroIsabele Benito

É muito perrengue pra um dia só… O povo, além de aguentar a falta de transporte e dos trabalhadores de aplicativos, ainda tem que aguentar a greve dos garis… E essa categoria aí quando para, ferra tudo! É serviço essencial.

Rapidamente tudo ficou imundo…

Uma sujeira tomou conta de tudo que foi lugar do Rio! Essa foto foi só uma que eu fiz durante meu caminho pelas ruas do Centro, que já tá abandonado pra caramba… Sem exagero, eram montanhas de lixo!

Quando eu digo que viver no Rio de Janeiro é aventura do início ao fim, tem gente que acha graça… Aqui é notícia o dia inteiro. Tudo acontece em questões de minutos!

O trabalhador cobra porque quer receber, é direito dele, então que as autoridades se cocem e que tudo se acerte o mais rápido possível, pra vida voltar logo ao normal.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… O Rio não merece ficar abandonado, nem que seja por um dia, e tenho dito!