Metrô alegou problema de segurança para fechar a estaçãoDivulgação

Sábado, 23:45… Stephanie Felício, de 20 anos, funcionária de um shopping da Zona Sul, chega nesse horário para embarcar na estação do metrô de São Cristóvão… Ah, tranquilo! Faltavam 15 minutos para a estação fechar. Afinal, todo mundo está cansado de saber que o metrô funciona até meia-noite de segunda a sábado.



Foi o que a jovem achava, até chegar na porta da estação e ser proibida de entrar pelos seguranças. É, isso aí… Foi barrada pelos seguranças, mesmo dentro do horário de funcionamento Quanta falta de noção! Um absurdo que só piorou depois que ela foi proibida de entrar…



Assim que as portas da estação foram fechadas, Stephanie, sozinha, foi assaltada por cinco vagabundos que levaram o seu celular! “Ela está em pânico. O segurança viu que a minha sobrinha estava correndo pra entrar e fechou a porta na cara dela. Falta de humanidade deixar uma menina na rua. Esse é o descaso com quem pega metrô todos os dias”, desabafou Joyce Duarte, tia da jovem, que conversou com a coluna.



Olha, eu não sei nem o que sentir numa história como essa… Isso só mostra o quão maltratado é quem precisa usar transporte público no Rio de Janeiro. Stephanie voltava do trabalho, cansada… Estava a caminho de casa, na Pavuna, e ainda teve que passar por isso.



Não deixaram a menina entrar e deu no que deu! Mas agora eu pergunto: quem vai arcar com o prejuízo? Levaram o celular dela, que ela tanto trabalhou pra ter!



Alguém precisa se responsabilizar, até porque não é a primeira vez que a gente recebe denúncias dessa estação… Ainda bem que Stephanie está bem, mas olha que perigo…. Poderia ter acontecido algo pior.



A resposta do Metrô sobre essa bizarrice foi o que mais me chocou. Em nota, o Metrô Rio esclareceu que, de fato, na noite de sábado, o acesso à estação precisou ficar fechado, durante poucos minutos, por medida de segurança, após a equipe da concessionária ter sido informada sobre assalto que acontecia nas proximidades. A PM foi acionada e a estação reaberta em seguida.



Medida de segurança pra quem?? Isso só reforça a sacanagem que foi deixar o povo de fora, ainda mais sabendo do risco! Tá tudo errado nesse Deus nos acuda chamado Rio de Janeiro. 3,2,1… É DEDO NA CARA!



PINGO NO I

Alô, velha-guarda! Os projetos do Programa “Cidade Integrada” continuam a todo vapor pra vocês, hein! Os idosos moradores da Muzema e das comunidades vizinhas podem se inscrever nos serviços de fisioterapia preventiva e também nas atividades físicas.



É tudo de graça, oferecido pela Secretaria de Envelhecimento Saudável… Mas são só 200 vagas. Então não perca tempo, até porque saúde a gente não pode deixar pra depois! A hora é agora.



As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta, das 9h às 17h, na Estrada do Itanhangá, 270. Você se inscreve e já começa a movimentar o corpo e também a mente! Então, bora colocar o Pingo no I…



É oportunidade, prestação de serviço e também qualidade de vida.



TÁ FEIO!

“Isabele, sou um pai de família, tenho dois filhos pequenos. Comecei a trabalhar agora e meu salário não dá pra nada. Claro que estamos passando dificuldades, sem alimentos, sem roupas e ainda mais agora, com o frio chegando”.



A mensagem, enviada pelo leitor Paulo Roberto Pereira, só mostra que essa proposta de aumento do salário mínimo é um verdadeiro deboche com o povo. No país das desigualdades, a conta do brasileiro nunca fecha!



Com inflação de dois dígitos, a proposta salarial de 6,4 é desesperadora. O salário vale cada vez menos, e o pior: o mínimo é a base da massa trabalhadora, do aposentado e do pensionista.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… R$ 82 é esculacho demais, e tenho dito.