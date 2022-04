Publicado 15/04/2022 06:00

Depois de dois anos de pandemia, essa é a primeira vez que não ouvimos “não se reúnam, cuidado!”. No ano passado, a gente estava com o auge da segunda onda, a vacinação não avançava… Foi um sufoco! Mas agora até as crianças já têm a segunda dose. Isso parecia tão distante há um ano…



A expectativa do comércio mudou, as pessoas estão menos tensas e o “Feliz Páscoa” parece sair mais aliviado. Não podemos esquecer que os preços estão lá no alto e o povo sem dinheiro… Mesmo assim, a Páscoa vai além disso, principalmente essa!

A simbologia do chocolate e também do bacalhau são importantes, mas vai além... Independentemente de religião, o gostinho dessa tem que ser especial! A gente merece isso. Então, aproveite esse feriadão para amarrar os laços que, infelizmente, fomos obrigados a afrouxar durante esses dois anos.



Páscoa, como todos sabem, é união, reflexão e renascimento…. E é essa a palavra que cabe nesse momento. Chegou a hora do nosso renascimento, o renascimento da história cristã é exatamente a esperança! Esperança essa de dias melhores que não estão por vir… Eles já chegaram! E a gente só precisa confiar, mesmo que com responsabilidade.



A pandemia ainda não acabou, mas já perde a sua força… Abrace quem você ama, beije, presenteie com aquele chocolate e coma o que tem direito! Dieta só na segunda, hein! Ihhh, vem Carnaval aí… Essa parte a gente deixa pra semana que vem, né?



Uma linda e unida Páscoa a todos!



PINGO NO I

Dona Therezinha mostra os documentos - Igor Peres/Divulgação

E lá vamos nós de novo... É bizarro como o INSS não funciona, principalmente pra ajudar os idosos. A Dona Therezinha Ramos, moradora da Maré veio me pedir socorro... Tudo porque a mãe dela, de 91 anos, está há um ano e meio com o benefício LOAS suspenso!



É muito tempo, gente... A mãe dela, Dona Maria, é deficiente, acamada, precisa do dinheiro pra comprar medicamento, fraldas... O básico que a gente sempre bate na tecla aqui!



Segundo Therezinha, a justificativa do INSS para suspender o benefício é que Dona Maria mora com uma filha que tem condições de bancar o tratamento da mãe. “É mentira deles, porque minha mãe mora comigo e nós não temos como custear tudo...Só com remédio a gente gasta muito”, afirma Therezinha, que mostra os documentos da mãe na imagem. Covardia demais...

A coluna foi atrás do INSS, que em nota, afirmou que o recurso de Dona Maria foi encaminhado ao Conselho de Recursos da Previdência Social, órgão integrante do Ministério do Trabalho e Previdência, para julgamento. E a Dona Maria vai ter que esperar esse recurso ser julgado até quando?



Bora colocar o Pingo no I... Coisas do Brasil e dessa merreca chamada burocracia!



TÁ FEIO!

E sem transporte... Pelo menos é o que diz os pais de alunos da rede municipal de Itacuruçá!



“Tiraram o transporte escolar das crianças do bairro da Brasilinha e do Cerrado. A Prefeitura de Mangaratiba passou por cima de decreto na cara dura... Hoje é feriado, mas a gente ficou a semana inteira se virando para que ninguém perdesse aula”, afirma Marcelo Souza, pai de um dos alunos.



A gente, é claro, cobrou e a resposta não convenceu. Segundo a prefeitura, a informação não procede. Todos os ônibus estão circulando, nas duas rotas que atuam na região, com destino ao Centro. Houve uma readequação de rotas.



Ué?! Se houve readequação, foi porque tiraram de um lugar pra levar pra outro! Será que esses ônibus e vans destinados estão atendendo a todos?!



O que os pais afirmam é que os motoristas dizem que não estão autorizados a pegar em todos os lugares... Alô prefeito! Tem que verificar!



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... É direito, não é favor, e tenho dito.