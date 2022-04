Alex Coutinho, coluna Isabele Benito - arquivo pessoal

Alex Coutinho, coluna Isabele Benito

Publicado 13/04/2022 06:00

Sim, eu começo esta coluna pedindo perdão… Aliás, todo mundo deve desculpas ao Alex e a toda sua família. Bandidos covardes, que arrastam uma idosa da mesma forma que aconteceu há anos com uma criança, só mostra o quanto nós falhamos como sociedade!



É claro que não existe mais ou menos vítima, mas o caso que aconteceu no último fim de semana é muito emblemático. O governador tem que receber essa família, a polícia tem que parar tudo e ir atrás, a imprensa tem que falar até que a Justiça seja feita e a sociedade não pode, de forma alguma, esquecer.



Ouvir de um pai desesperado e de sua esposa que os filhos de 7 e 14 anos pularam do carro, enquanto bandidos gritavam e apontavam uma arma para a família é muito estarrecedor… Mesmo que pra muita gente isso não seja novidade numa cidade como o Rio de Janeiro.



Só que o que veio depois consegue ser pior ainda, né?! Aline ainda treme ao relatar que lutou com os bandidos, tomou coronhada e chora ao lembrar que não conseguiu soltar a sogra do cinto a tempo.



Alex só conseguiu dar um grito forte. Uma palavra, a mais poderosa de todas: “Mãe!” E nem assim os vagabundos pararam…

Alex e a família viram quando Dona Eci ficou com metade do corpo no asfalto. Para o filho, num milagre, consciente, ela contou que em nenhum momento desmaiou. Sentiu todas as dores, na carne, não achando que iria sobreviver. Mesmo pensamento teve Alex ao pegar uma carona e percorrer os quarteirões próximos, procurando pela mãe.



Dá para a gente aceitar não ter Justiça num caso como esse? Impossível! Quando você ler esta coluna, o meu otimismo acredita que os covardes que fizeram isso com Dona Eci vão estar atrás das grades. Já a dor desta família, essa eu posso garantir, vai ficar pra sempre.



O mínimo que o Estado ausente pode fazer agora é acolher, cuidar e punir quem deve verdadeiramente ser punido. 3,2,1… É DEDO NA CARA!





PINGO NO I

Olha ai, é o que eu acabei de falar acima… A gente falhou sim como sociedade! O que leva uma pessoa a distribuir panfletos, num dos bairros mais movimentados do Rio como Copacabana, atacando judeus? Isso só pode ser falta de caráter mesmo, porque por ideologia eu me recuso a acreditar!



Ainda tem a cara de pau de promover uma babaquice como essa em frente ao Clube Israelita e a uma sinagoga… Foi pra afrontar mesmo!



Não é só falta de bom senso, é legitimar a intolerância… E nem ignorância, porque a gente sempre ressalta: o Brasil é um estado laico, e cometem crime atrás de crime e fica por isso mesmo.



Nessa mesma semana, a gente viu um deputado, que nem vale a pena dar palco aqui, atacando uma escola de samba por conta do seu enredo de matriz africana… É surreal e criminoso. Tá querendo assunto, parlamentar? Não tem projeto relevante pra sociedade e quer lacrar em ano eleitoral! A gente sabe bem a estratégia.



Tem que investigar, porque de impunidade a gente já está de saco cheio!

TÁ QUENTE PRA CARAMBA!

Alô, Metrô Rio! A galera tá derretendo… E os passageiros reclamaram, com razão: “Eles só podem estar de sacanagem. Aumentaram a passagem, mas nada de ar-condicionado. Tem que fazer jus ao valor, não é a primeira e nem a segunda vez. Até filmei as pessoas reclamando”.



Até o número do vagão eles mandaram pra coluna… 1029! Segundo eles, o problema é diário no primeiro vagão, da Zona Sul com sentido à Tijuca… “Completamente quente!”, escreveu um outro leitor.



É ué, se o povo tá pagando, e caro, o mínimo que ele merece é que o negócio funcione. Digo e repito: ar-condicionado não é luxo, no Rio é necessidade! A gente também sabe que quando o vagão fica muito cheio, não dá vazão. Mas tem que dar jeito… Eles só pedem serviço de qualidade!



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Bora consertar esse ar aí, Seu Metrô!!! Dá um refresco, e tenho dito.