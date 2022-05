Estação de BRT Notre Dame: retrato do abandono - Isabele Benito

Estação de BRT Notre Dame: retrato do abandonoIsabele Benito

Publicado 04/05/2022 00:00

"Ih, aqui a gente toma chuva, o sol queima, quando venta então, isso aqui bate que é uma beleza."

A auxiliar de serviços gerais Rosimeire Santos descreve o que é apenas uma das aventuras de quem utiliza o BRT.

A descrição acima é da estação Notre Dame, no Recreio, que é um verdadeiro retrato do caos…

As telhas de alumínio ficam enroladas no teto como se alguém tivesse abandonado a obra!

Como mostra a foto, as portas de vidro não existem mais e onde tem telhado sobram buracos.

A prefeitura já tem um ano e cinco meses que assumiu e firmou uma promessa de dar prioridade ao sistema, mas até agora melhoria o povo não viu.

"Isso aqui é o que a senhora vê, quer dar uma voltinha nos ônibus? Aí sim vai saber contar nosso drama," continuou num tom de revolta.

E não é para menos… Não deram dois minutos e um articulado encostou lotado, e de lado, um barulho absurdo, num calor de verão!

Rosi conseguiu embarcar, como faz todos os dias. Antes de ir, ela contou ainda que não é apenas o descaso, tudo isso gera outros problemas:

"Tem muita gente mal educada, mas a gente entra muito estressado, já sabendo o que vai passar. Tem briga feia. Esses dias, uma amiga teve o rosto cortado por uma unha postiça de uma mulher que arrumou confusão dentro do coletivo".

O BRT continua largado... Como a gente lembra bem.. É literalmente um "largado olímpico", mais um para a coleção carioca.

3,2,1… É DEDO NA CARA!

TÁ À SOLTA!

Jiboia assustou frequentadores de um clube - Redes Sociais

Jiboia assustou frequentadores de um clubeRedes Sociais

Imagine você, entre uma prática esportiva e outra, cruzar com uma jiboia?!

Essa visita inusitada aconteceu num clube também no Recreio dos Bandeirantes…

Com mais de dois metros de cumprimento a "senhora" passeava tranquilamente quando foi vista por um funcionário entre a quadra de areia e a piscina.

E quem chegava perto do bicho, entre um parquinho e outro, a cobra desfilou seu corpitcho e virou atração de longe!

O Corpo de Bombeiros foi acionado e a resgatou.

Que susto, hein?!

Lembrando que não é o bichinho que estava no lugar errado. As construções avançam e o risco de isso acontecer no Rio de Janeiro é grande.

Tem gente que diz que tem outra jiboia frequentadora do estacionamento de um shopping por lá... Ou será que é a mesma?!

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Olha a cobraaa! É muito verdade, e tenho dito.