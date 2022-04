Publicado 27/04/2022 06:00

Quem nunca ouviu o carro do ovo passar pelas ruas do Rio e anunciar “30 ovos, R$ 10 freguesa!! A galinha chorou, chorou!”. Pois é… Nem o carro do ovo está passando mais. Tudo reflexo de uma inflação descontrolada…



O povo nem lembra mais do gosto da carne, do frango e agora, infelizmente, vai ter que se virar sem ovo! Aumento de 16% ano passado e mais 7% esse ano na goela do povo!!! É muita porrada no bolso do trabalhador… Agora me diz, o pessoal vai comer o que de proteína? Salsicha??



Isso que é Brasil… Política pública econômica para estancar essa sangria, em benefício da massa não existe! Não dá pra tampar mais o sol com a peneira… Os preços continuam absurdos! E isso reflete na saúde do brasileiro!



Os hospitais vão lotar, afinal quem não come proteína se entope de carboidrato pra não passar fome… Pra encher o bucho mesmo! A população vai ficando doente e as autoridades fecham os olhos!



Aquela história de “alegria do povo: arroz, feijão e ovo” não é mais realidade no prato de quem trabalha dia e noite pra levar comida pra boca! O que não falta é motivo pra chorar… Haja cloaca, porque ninguém aguenta mais. 3,2,1… É DEDO NA CARA!



PINGO NO I

É festa na Baixada… Deu Grande Rio na cabeça! Derrota? Só pra quem é intolerante, preconceituoso e que não compreende que esse Estado é laico e que toda religião deve ser respeitada.



É sempre bom lembrar que intolerância religiosa, racismo e discurso de ódio são crimes! E o Carnaval sofreu muito nos últimos tempos…

Agora, o pessoal aí da política, que quer lacrar em ano de eleição porque não tem pauta relevante, vai ter que dobrar a língua e aturar o primeiro campeonato da tricolor de Caxias…



Numa festa com origens de matriz africana o argumento de que o Carnaval tem muito enredo afro, definitivamente, não cola. Isso é cultural!



Parabéns para toda comunidade! Vence a escola, vence um povo e vence o Carnaval. Então, bora colocar o Pingo no I…



Vão ter que engolir… E que venha o maior espetáculo da Terra no ano que vem, em fevereiro!



TÁ CRIATIVO… MAS TENSO!

Fantasia de ambulante assustou motoristas - Isabele Benito

Pensa no susto que eu levei quando eu vi esse rapaz na altura da Rocinha, vendendo balas com esse fuzil pendurado… Ainda bem que era de isopor, fazia parte da fantasia que ele usava, de um personagem da série “La Casa de Papel”



No Rio de Janeiro, usar uma roupa dessa, é querer matar um do coração! Mas se a intenção foi chamar a atenção, pelo visto conseguiu. Coisas que só o Rio de Janeiro te proporciona… Aqui é com emoção até pra comprar uma bala! Hahahaha



Pelo menos não está fazendo mal a ninguém, só trabalhando vendendo suas balas. Mas podia trocar de fantasia, hein? Poupa o emocional já tão abalado do carioca aí, vai!

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Personagem melhor é o que não falta pra exaltar o carioca, e tenho dito.