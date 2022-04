Pedro foi selecionado para jogar na Europa - Divulgação

Publicado 29/04/2022 00:00

Dia 1º de maio… É, domingo é Dia do Trabalhador!

Num passado recente, muita gente vai lembrar que esse dia era até comemorado… Mas agora, isso não existe mais.

Antes, quem trabalhava tinha motivos, mesmo com as dificuldades.

O aumento do salário mínimo era anunciado! Mas agora, com esse aumento pífio e covarde, ninguém pode fazer festa.

Aliás, festa pra quê? Pra quem? São 12 milhões de desempregados, 4 milhões de desalentados e o salário mais pobre dos últimos dez anos.

Dinheiro pouco, que vale menos!

O corpo que trabalha um dia inteiro para colocar comida na mesa sente o reflexo do sacrifício… Sacrifício esse que não compensa quando o povo chega na boca do caixa do supermercado e tem que escolher o que vai levar pra casa porque o dinheiro não dá pra tudo… A conta não fecha!

Aos que não trabalham, nem o direito de reclamar, infelizmente, cabe. Para os desempregados, só resta o direito de ficarem em filas esperando por osso e pelanca… Imagens que a gente cansou de ver e que fazem doer o coração… Mais até do que a barriga que dói de fome!

Trabalhador aqui no Rio não tem direito nem a transporte público de qualidade. É marmita embaixo do braço e o resto do corpo amassado pela lotação de passageiros, seja no trem ou no BRT! Ah, sem esquecer do calor, hein…

Quem vai comemorar o quê?! É tapa na cara o dia inteiro.

Infelizmente, o dia 1º de maio é agora só mais um no calendário. É feriado na teoria, porque na prática o negócio é beeem diferente!

Não tem essa de feriado ou domingo certo… Lá vai o trabalhador de novo dar início a mais uma semana de quê? Muito trabalho!

3,2,1… É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

O papo já foi muito bem dado no Jacarezinho… Empresa de internet que presta serviço na região e cobrava barato vai ter que aumentar o valor.

A ordem veio de quem? Do tráfico, é claro!

Olhem a denúncia que eu recebi:

"A boca não está faturando. Antes as empresas cobravam cerca de 40 reais, mas agora já foram avisadas que vão ter que cobrar 100. Muitas empresas estão deixando de atuar aqui porque não querem pagar taxa para os traficantes", afirma uma moradora que pede para não ser identificada, por medo do que pode acontecer.

E tem até comunicado! Segundo a denúncia, o valor já entra em vigor agora, no domingo, dia 1º.

E quem não pagar, a gente sabe o que acontece, né?

Lembrando que é Jacarezinho, palco do "Cidade Integrada"…

Bora colocar o Pingo no I…

A cara de pau deles e a falta de atuação do poder público dão nisso… Povo refém e sem direito de escolha. Ou dá, ou desce!

TÁ BONITO!

Se é pra ajudar, conta com a gente! A família do jovem Pedro Augusto Soares, de 16 anos, cria da Cidade de Deus, pediu uma força…

O rapaz, que é atleta de handebol e joga hoje pelo Clube Pinheiros, em São Paulo, foi selecionado para duas competições na Europa daqui a um mês! Uma na Suécia e outra na Dinamarca.

Ai, gente! O coração aqui derrete… Quanto orgulho pra essa família.

Mas pra essa viagem acontecer, ele precisa de grana! Os custos de um atleta são muito altos, ainda mais sem patrocínio e num país que não valoriza o esporte.

Então, qualquer ajuda será muito bem-vinda para o Pedro!

Quem puder colaborar, é só entrar em contato pelo telefone com a Valéria, mãe dele e que está à frente da vaquinha: (21) 98753-6257

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Investir num jovem e no esporte é a certeza de que o amanhã será muito melhor, e tenho dito!