Escancarado abandono: ruas da Tijuca estão tomadas por desalentados - Divulgação

Escancarado abandono: ruas da Tijuca estão tomadas por desalentados Divulgação

Publicado 02/05/2022 01:00

“É um morador de rua por metro quadrado, muito triste ver tanta gente dormindo ao relento”. Quem passa por ali e vê, compartilha do mesmo sentimento: tristeza.



O desabafo dessa moradora, que prefere não se identificar, mostra o abandono pelas ruas da Tijuca, principalmente pela Rua Haddock Lobo. Por toda sua extensão, que vai do Largo da Segunda-Feira ao Estácio, dá pra ver alguém encolhido pelas calçadas.



Já não é de hoje que os moradores da Grande Tijuca reclamam da quantidade… E olha que é uma região próxima à prefeitura! Imagine em outras localidades da cidade.



É um problema que a Assistência Social precisa resolver com urgência… Mesmo não sendo nada fácil! Ninguém pode ser obrigado a sair das ruas, até porque a gente sabe que muitos não querem deixar essa condição.



Mas a gente também sabe que a pandemia agravou e muito a situação de trabalhador que não viu outra opção a não ser parar na rua… É esse o reflexo.



Mas não dá pra desanimar. Já estamos em maio… É hora de, mais do que nunca, arregaçar as mangas e encarar a realidade!



PINGO NO I

Parece que a polarização começou a perder força… Pelo menos é o que a gente espera!



Se for pra se basear pelos protestos de ontem então… Verdadeiros fiascos! Tanto de um lado, como de outro.



O povo já tá de saco cheio dessa guerra… Ninguém ganha! Pelo contrário, só perde.



De lorota a gente já está até às tampas… O negócio agora é resolver nas urnas! Sem muito falatório, mas muita ação.



Falando em ação, já tirou ou regularizou o título de eleitor? O prazo acaba depois de amanhã!



Bora colocar o Pingo no I…



Corre logo pra tirar… Depois não adianta ir pra internet reclamar que o país não muda!

TÁ FEIO!

Ladrões de cabos causam tumulto pela cidade - Divulgação

Ladrões de cabos causam tumulto pela cidadeDivulgação

Ninguém mais sabe o que fazer para parar a ação de criminosos que roubam cabos por toda a cidade… Na Zona Oeste então, nem se fala… tá um caos.



Olha como os bandidos deixaram os cabos de telefonia na Estrada dos Três Rios, em Jacarepaguá… Eles saem puxando tudo!



Nesse fim de semana, até os cabos dos semáforos eles saíram levando lá… E a CET-Rio teve que ir consertar.



Vamos ver até quando vai funcionar! Porque infelizmente é um trabalho de enxugar gelo.



“É até chato usar essa palavra, mas eles são umas verdadeiras pragas. Eles arrancam, as empresas consertam e se duvidar, no mesmo dias eles arrancam de novo”, afirma um morador.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… É um emaranhado de vândalos, e tenho dito!