Todos os dias pela manhã, eu discuto a pauta com meus amigos jornalistas e com o meu produtor Filipe Melo, que observa muito a vida pelas ruas do Rio de Janeiro. Mais uma vez, ele contou uma situação que é de partir qualquer coração.

O olhar do jornalista sempre vai além. Filipe viu uma mulher sentada no ponto de ônibus…Não, ela não ia para lugar algum, ali era o lugar dela. Naquele momento, ela só queria tentar se aquecer.

Um frio que dói… Mesmo sabendo que por aqui não faz tanto frio como em outros lugares do Brasil.

A gente precisa muito falar sobre o social. E pensar: essa mulher, como tantas outras pessoas, vai enfrentar além da fome, esse frio que machuca na ponta da pele.

É muito doloroso… Pessoas em situação de rua, com o seu papelão, não dão conta desse inverno. Vai fazer 12 graus nas próximas horas!

Para a gente são alguns dias, para eles, uma eternidade.

E ninguém fala nada! Nenhum político levanta pauta para essa população. Ah, eles não votam, né? São invisíveis! E com a situação econômica do país, eles vão estar em maior quantidade.

O Centro do Rio traz um choque de realidade, ele é o termômetro da desigualdade e da dificuldade desse povo carioca.

A gente precisa cobrar esses políticos lerdos, mas o povo é muito ágil quando se trata de fazer o bem ao próximo.

Então vamos ajudar! Corpo quente, coração e alma também.

PINGO NO I

Como alguns assuntos mexem com a população… E esse é o objetivo do comunicador.

Ontem, no meu programa de rádio, no quadro que leva o mesmo nome desse espaço, eu coloquei o quanto sou contra em armar a população. Essa semana, um policial supertreinado, lembrando que policiais não têm escolha a não ser reagir diante de arrastões, já que são sentenciados pelos bandidos, trocou tiros e ainda assim foi baleado de raspão na cabeça.

Como que a população, por mais que as pessoas defendam e se sintam seguras, imagina que possa reagir a um assalto por estarem armadas? Arma na mão de quem não tem treinamento diário passa apenas uma sensação de segurança… Mas é um alvo!

Muitas críticas vieram, mas a maioria concordou e acha que é um risco! Assim como a pesquisa que a Folha de São Paulo mostrou, que 55% dos brasileiros não defendem armamento.

Falta informação, o armamento é caro e o brasileiro não vai ter como treinar para reagir contra um vagabundo.

Bora colocar o Pingo no I…

Numa cidade onde o bang-bang já é real, você ter mais bala voando é algo que ninguém quer, né?!

TÁ COMPLICADO!

Chuva trouxe mais uma vez caos aos bairros do Rio - Igor Peres

Mas o povo não aprende mesmo… A chuva de segunda trouxe o que pra cidade? Lixo pra caramba. Tem gente que vai lá, joga e ainda dá trabalho para o próprio povo, que tem que ir lá desentupir.

Todo mundo tem sua parcela de culpa, principalmente as autoridades, que falham demais na questão operacional! O meu produtor Igor Peres pegou todo o aguaceiro que caiu no Méier e pasmem… Só recebeu o SMS da Defesa Civil com o informativo da chuva um tempão depois dela cair.

Adiantou de nada, né? Ele já estava dentro de um táxi, completamente molhado e até rindo da situação.

"Foi ridículo ver a mensagem chegar já encharcado", contou ele, que ainda vai ter que comprar outro celular… O dele começou a pifar no dia seguinte.

Ê, Rio de Janeiro… Um dilúvio de problemas que todo mundo já conhece, mas sofre pra caramba.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Não é mole não mermão, e tenho dito.