Bebezão, uma das lideranças da milícia de Tandera, foi preso por agentes da DRE - Divulgação

Publicado 13/05/2022 00:00

Tem bebezão chorando na cela!

O nome dele? Diego Leite de Assis, de 36 anos, parceirão e uma das lideranças do "Bonde do Tandera".

É… Bebezão era fechamento do miliciano Danilo Tandera e o segundo do círculo do criminoso que vai em cana. Ele era o responsável pela grana da milícia!

A prisão dele e de outros do mesmo grupo não é à toa.

A gente já viu esse enredo acontecer com o também miliciano Ecko, morto em junho do ano passado…

Todo mundo sabe que a milícia tem uma forte e poderosa rede de armas e de muito dinheiro, mas a polícia, quando acha o caminho, sai da frente! Vai caindo um por um, até chegar no alto.

"Nosso objetivo principal é prender o líder do grupo paramilitar, Danilo Tandera, e seu braço-direito, Delsinho. Esperamos que aconteça em breve e, para isso, trabalhamos diuturnamente", afirma o delegado Marcus Amim, titular da DRE.

Questão de tempo, ainda mais em uma guerra declarada com histórico de embates e mortes!

"Para a Polícia não tem rótulo de facção ou grupo paramilitar, caiu na rede de inteligência e investigação o caminho é a prisão" completa Amim.

É… Uma hora, pode ter certeza, a casa cai. E pode ser dos dois lados.

3,2,1… É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

Meu Deus do céu… Alguém avisa ao ministro da saúde Queiroga, que adora vir ao Rio de Janeiro promover anúncios, parar de anunciar e meter a mão e fazer?!

Em janeiro, (eu disse janeiro, estamos em maio) ele fez uma vistoria nos hospitais federais e anunciou reabrir 235 dos mil leitos fechados, contratar 1700 profissionais… Cadê? Nada foi reaberto até agora! Uma capenga lascada.

O Hospital de Bonsucesso só virou manchete quando pegou fogo ou quando acabou luz e perdeu vacina! É promessa pra caramba e entrega nenhuma.

Descaso puro também no Hospital do Andaraí! Hospitais importantíssimos… Aliás, qual não é?! Não falta dinheiro, falta aquilo que a gente sempre fala aqui… Gestão.

O que era ruim bateu de frente com o que há de pior!

Então, bora colocar o Pingo no I…

O pobre, que depende da saúde pública, não só sofre… Sobrevive.

TÁ INTERATIVO!

Você já imaginou receber alguma mensagem, em data comemorativa, gravada pelo seu personagem de filme ou desenho favorito?

Eu nem sabia que isso existia, quem me contou foi meu amigo e comunicador Francisco Barbosa, que por anos deu voz ao personagem Tygra, dos Thundercats! É o projeto "NossasVozes.com.br", criado pela dubladora Miriam Ficher, que dublou atrizes como Angelina Jolie, Drew Barrymore, Nicole Kidman e muitas outras!

Você entra no site, paga um valor simbólico, em torno de 20 reais e escolhe o personagem, ator ou atriz que quiser. E manda pra algum amigo ou parente que queira fazer surpresa.

Maneiríssimo! E tem um detalhe muito importante e necessário: todos os valores arrecadados vão para ajudar dubladores que estão em dificuldades, ainda mais nesse período tão difícil de pandemia que muitos da classe artística passaram!

A galera faz surpresa e ainda ajuda quem trabalha!

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Eu já quero a minha mensagem com a voz da She-Ra, e tenho dito!