Domingo é um dia de caos para quem passa pela Linha Amarela: trânsito completamente parado - Isabele Benito

Domingo é um dia de caos para quem passa pela Linha Amarela: trânsito completamente paradoIsabele Benito

Publicado 16/05/2022 00:00

Todo pai e mãe responsáveis já estão ligados no que tá rolando… Adenovírus e hepatite misteriosa.

As viroses são quadros que todo mundo está acostumado, mas o caso agora requer mais atenção. A pediatra Tathiane Mahet afirma que a situação não é bem simples como se imagina:

"Todo ano temos um aumento nessa época do ano, mas esse ano, com a entrada do outono, as emergências e internações do Rio de Janeiro estão lotadas. Estamos vivendo um aumento não esperado, com falta inclusive de antibióticos e xaropes nas farmácias. Esse aumento se deve principalmente ao tempo que as crianças não ficaram expostas a esses vírus".

Os sintomas, segundo ela, são aqueles que a gente já conhece bem: coriza, tosse, febre alta e prolongada, vômitos e diarreia.

Já com a tal "hepatite misteriosa" a situação é ainda mais preocupante, e é claro, tira o sono de qualquer um… São sete casos em investigação.

"Essa hepatite ainda não tem uma causa pré-estabelecida, mas existe uma possibilidade dela estar associada ao vírus adenovírus e também à covid", afirma a doutora Tathiane.

E é bom deixar bem claro que não há qualquer relação dessa hepatite com a vacina da covid em crianças! E não sou eu que tô dizendo isso, são os médicos.

"Não existe qualquer associação com a vacinação, já que a maioria das crianças não eram vacinadas", completa a pediatra.

Com doença não se brinca e muito menos se desinforma! Fake News nessa altura do campeonato não rola! Aliás, em nenhum momento.

O negócio é ficar de olho e, se a criançada persistir com vômito, febre, diarreia e principalmente dificuldade para respirar, correr pro médico!

TÁ FEIO!

Domingo é um dia de caos para quem passa pela Linha Amarela: trânsito completamente parado - Isabele Benito

Domingo é um dia de caos para quem passa pela Linha Amarela: trânsito completamente paradoIsabele Benito

Um via pedagiada e que não tem nenhuma vantagem… De qual que eu tô falando?! Lógico que é a Linha Amarela!

Quatro e meia da tarde de domingo e o trânsito completamente parado. Nada anda!

Fluxo de carro sim, mas qualquer batidinha ou carro quebrado gera o caos… E não foi diferente.

De que adianta cobrar caro numa via expressa dentro da cidade, ida e volta, e não ter nem organização de trânsito pra liberar a pista?!

Não há nenhum retorno na linha amarela para o motorista! Fica muito complicado.

Asfalto bom e pista limpa é o mínimo para quem já paga impostos altos, o resto é exploração mesmo.

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… O negócio tá puxado, e tenho dito.