Publicado 25/05/2022 01:00

A terça-feira marcada por tiroteio e mortes é o retrato de como quem toma a decisão não conhece a realidade dos domínios armados no Rio de Janeiro.

De um lado, os críticos à política de segurança do confronto, do outro aqueles que defendem o “bandido bom é bandido morto”… E enquanto isso, o Rio patina em violência.



Proibiram atuação das polícias por mais de dois anos nas favelas dominadas pelas maiores facções do Brasil, transformaram localidades, já entupidas de homens armados, em verdadeiros oásis de bandidos daqui e chefões de fora…

E agora?! Agora, que a violência escorre além da favela, querem resposta da ponta, das polícias…

E esperavam mesmo que o bandido ia estar esperando de mãos ao alto?

Óbvio que não! O efeito de ontem é a bomba que armaram no Rio de Janeiro!



Quem conhece a realidade do domínio territorial avisou, eles estão se escondendo, vagabundos acuados de outros estados estão nos bunkers cariocas, mas nada fizeram.

A ideia de que tiros só acontecem em operações policiais é uma fala politizada que não só é verdadeira como também torna refém o morador de guerras entre facções.



Falar que morador tem paz é mentira! Morro dos Macacos e São João ficaram em guerra por uma semana até o TCP perder e ver seu chefe Scooby fugir para não morrer na mão do Comando Vermelho.

Fato é que, para conter o bolo que jogaram fermento, vai ser danoso. Ninguém cobra de quem autorizou isso acontecer!



Morrem os soldados do tráfico na contenção, enquanto o dono do morro foge. Morre morador em meio à bala voando e os policiais na ponta que também sofrem o risco iminente da morte.

E aqueles que realmente tomaram a decisão de blindar as favelas para as facções agora fazem um silêncio ensurdecedor.



3,2,1… É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

Agora o que a gente mais vê nas redes sociais é “assessoria do tráfico”… Um absurdo! Facção que emite comunicado oficial na internet.



Um que circula desde a operação de ontem, chama o estado de tirano e opressor… E ainda afirma que a luta contra será “incessante até à morte”.

Chega a ser piada!

O que não é piada é o sofrimento do morador, aquele trabalhador que acorda cedo e muitas vezes nem consegue sair para o serviço, tudo pra conseguir fugir de bala perdida.

Então, bora colocar o Pingo no I…



É uma guerra que não vai ter fim, um trabalho de enxugar gelo, mas que infelizmente quem derrete é o carioca.

TÁ VIGILANTE!

CPI da Intolerância se reuniu com religiosos e PM - Divulgação

A CPI da Intolerância Religiosa da ALERJ se reuniu com a Polícia Militar pra garantir o policiamento reforçado nos terreiros de umbanda e candomblé de Itaboraí, depois que aquele tal pastor usou o palco do aniversário da cidade pra incitar o ódio contra as religiões de matriz africana.



É o mínimo a se fazer diante de tanta ignorância e preconceito! Mais que isso, só se punir o pastor pelas baboseiras.

“Saio da reunião confiante de que a polícia vai ter uma atuação mais ativa no combate à intolerância religiosa em Itaboraí”, afirma o relator da CPI, deputado Átila Nunes (PSD).

Uma pena que muitas religiões ainda precisem desse tipo de proteção contra a maldade de alguns homens.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Tem que ficar de olho mesmo, e tenho dito.