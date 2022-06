UM TALENTO CARIOCA: Laura Gabrielly viralizou nas redes sociais, no fim de semana - Divulgação

Publicado 06/06/2022

"O que você mais gosta de fazer? Cantar!"

A resposta na ponta da língua e o vídeo, que viralizou no fim de semana, mostram que a pequena Laura, de cinco anos, tem muita personalidade e um vozeirão potente.

A coluna conversou com a mãe da menina, Anna Paula Teixeira, e olha, a "Laula" é um fenômeno!

"Ela sempre foi assim desde bem pequena, ama cantar e tocar o tecladinho. E isso se potencializou na pandemia, quando ela começou a falar que era cantora de ópera", conta Anna, professora desempregada.

Laura participou de um evento da prefeitura sobre alfabetização, no Museu do Amanhã, na última quarta e desde que cantou a música da "baleia" viu seus seguidores aumentarem!

"Ela gosta muito de Twitter, do Instagram, tem canal no YouTube, mas só tinha 100 seguidores. Agora tem mais de oito mil… Tá adorando ser famosa!"

A menina estuda num Espaço de Desenvolvimento Infantil da Prefeitura, na comunidade do Batan, e aprendeu a cantar sozinha, sem qualquer tipo de aula! A professora, numa das atividades da escola, percebeu o talento dela e rapidinho tratou de estimular…

"A escola criou um projeto chamado 'do lírico ao samba', onde a Laura canta e os amiguinhos tocam instrumentos", conta a mãe.

Sensacional, gente!

E agora, a família da mais nova famosa do Rio, corre atrás de patrocínio para as aulas de música.

"A gente não tem condições de pagar, porque a vida aqui é na luta. Eu tô sem trabalho e meu marido, Daniel, é mecânico industrial. Mas a gente torce pra que com a repercussão tudo caminhe bem pra ela", finaliza Anna Paula.

O que fica dessa história? Uma estudante, de uma comunidade sempre em evidência pelas operações policiais e pela guerra do tráfico, trilhando seu caminho do bem.

Uma menina ainda, mas cheia de sonhos pela frente e que, se depender da gente, vai brilhar muito, nos palcos que ela quiser!

Vai, Laurinha!!!

PINGO NO I

Um reality show do crime! Esse foi outro vídeo que bombou no fim de semana, mas de vagabundo de olho no vai e vem da polícia.

No vídeo, um policial abre uma caixa preta, camuflada num poste cheio de fios, com uma câmera, só pra observar quando a polícia sobe e meter bala.

A gente já viu isso na Cidade de Deus, na Vila Aliança, mas eles estão cada vez mais abusados, uma engenharia e tecnologia absurdas! O olheiro do tráfico não existe mais…

Não é novidade, mas é uma afronta e tanto.

Então, bora colocar o Pingo no I…

Eles estão de olho, mas a gente também!

TÁ FEIO!

Ihhhh… O golpe tá aí e infelizmente não cai quem quer.

Uma leitora que não quis se identificar, moradora do Engenho Novo, mandou pra coluna que sofreu um golpe de três mil reais no bairro, na mão de um vendedor fajuto de camarão:

"Ele parou a kombi e o quilo era 35 reais. O tal vendedor, na hora em que passei o cartão, simulou o erro duas vezes. Depois ele pegou outra máquina e aí o estrago foi feito, gostaria de avisar para que outras pessoas não caiam nessa", escreveu ela.

É bom ficar de olho mesmo e tomar muito cuidado! O safado, além de prejudicar os clientes, ainda prejudica outros vendedores honestos… Surreal!

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Camarão que dorme a onda leva, e tenho dito!