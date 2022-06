Sérgio Cabral - Foto: Reprodução da internet

Publicado 17/06/2022 00:00

Eles acham o quê? Que a gente é palhaço?!

Eles podem fazer o que quiser, está dentro da lei, transferem, mandam pra onde quiser…

Só que eu não vou fazer papel e também nem sei se a maioria pensa assim… Mas é fazer o povo carioca de idiota!

A transferência, mais uma vez, de Sérgio Cabral para a Unidade Prisional da Polícia Militar, em Niterói, é simplesmente fazer a gente passar vergonha.

Isso tudo depois de uma fiscalização, descobrirem mais uma vez regalias, entre tantas, desde que ele foi preso…

E são várias: dele aparecer fortinho, bronzeado, comendo bem, cineminha na cela… É um escândalo atrás do outro! Tudo que ninguém vê acontecer com um preso comum.

As pessoas não podem esquecer que ele é um presidiário! A investigação apontou que ele é o maior ladrão da história da política brasileira, do Rio de Janeiro! Ou eu tô louca?

Se você olha pra trás e lembra que um dia não conseguiu educação de qualidade pro seu filho, hospital no Rio, é porque sempre teve o dedo sujo do Senhor Sérgio Cabral e sua quadrilha!

A investigação mostra que ele pegava percentual em todas as pastas. Tem recorde de condenação, 425 anos de prisão e a gente ainda tem que ficar quieto o vendo passear?

Acharam regalia pra ele nesse presídio e agora voltam com ele pra lá?! Quem garante que ele não vai continuar na mamata?! Ele ainda tem poder pra isso?!

Não importa se ele foi governador, alguma coisa tem ser feita! Porque um Zé qualquer, lá do presídio de Bangu, não tem direito a nada! Zero moleza!

Não adianta só fiscalizar e depois falar nada, porque a gente sabe no final o que acontece.

Tirar sarro com a cara do povo, aqui não!

3,2,1… É DEDO NA CARA!





PINGO NO I

A gente sabe que o fluxo de pessoas nas ruas no feriadão é sempre menor, mas tem muita gente que trabalha mesmo assim e depende do transporte público. A quantidade de reclamação que a coluna recebeu ontem de demora nos ônibus… Só Jesus na causa!

"Isso quando ainda eles passam direto pelos pontos, não param. Seis da manhã eu estava no ponto, no escuro, com medo de ser assaltado, e o ônibus da linha 341 passou vazio, mas ignorou a gente", afirma um passageiro, morador de Jacarepaguá.

É sacanagem! O motorista não pode escolher onde parar só porque é conveniente. Tudo bem que em muitos casos quem dirige não para também por medo, já que alguém mal-intencionado pode entrar.

Mas o trabalhador tem o direito de reclamar, poxa!

Então, bora colocar o Pingo no I…

Alô, piloto! Fez sinal, botou o dedinho pra fora, tem que parar!

TÁ REFORÇADO!

A Secretaria de Estado de Polícia Militar firmou contrato para a entrega de 30 mil novas pistolas, do modelo Beretta calibre 9mm para os agentes. Quer ficar pesadona mesmo, hein!

Dez mil já foram entregues para a corporação e mais dez mil serão distribuídas até o fim deste mês.

Segundo o Coronel Luiz Henrique Pires, secretário de polícia, as pistolas são um equipamento novo, de alta qualidade e serão empregadas para garantir a segurança do cidadão e também do policial.

Ok… Renovar o material de trabalho é importante, mas em nada adianta se esses policiais não souberem manusear estas armas. Eles precisam de treinamento!

O Tenente-Coronel Fábio Pinto Gonçalves, diretor do Depósito Central de Munições, afirmou que a Polícia Militar já está conduzindo um programa de capacitação para os agentes e que até o fim de junho, cinco mil estarão prontos.

É isso, se querem um trabalho bem-feito, tem que haver investimento. É a segurança de todos, inclusive a dos profissionais, que se arriscam dia após dia.

Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Na torcida pra que seja um baita reforço pra segurança do Rio, e tenho dito!