Tá otimista! Seu Guilherme Almeida quer publicar mais livros Igor Peres

Publicado 04/07/2022 07:00

Desde a última sexta, minhas redes sociais foram tomadas por uma chuva de mensagens pedindo que eu falasse sobre o caso de uma menina de 16 anos, agredida em Magé. Rapidamente, minha produção entrou em contato com a família da jovem. O tio da menina, Miguel Simões, conversou com a coluna. O caso é sério…

Segundo o tio, o agressor seria Diego Klain de Castro, de 33 anos, marido da ex-secretária de Fazenda do município, Monique Tavares, e a briga teria começado quando Diego fechou uma ciclovia com o carro, impedindo a passagem da jovem e de uma amiga, que estavam de bicicleta.

“Eles não se conhecem, mas começaram a discutir porque elas queriam passar e não conseguiam. A discussão se acalorou e minha sobrinha chutou o retrovisor do carro. Foi quando ele saiu, deu 4 socos no rosto dela e tentou fugir”, afirma o tio.

Miguel conta que Diego só não conseguiu fugir do local porque um policial passou na hora e o levou para a delegacia. A jovem teve um dente quebrado e o caso foi registrado na 65ª DP (Magé). A família da menina afirma que Diego não foi preso e ainda tentou fazer um acordo, oferecendo dinheiro para o tratamento dentário e um celular novo, o que não foi aceito. “O dente da minha sobrinha já foi colocado de volta, temos um parente que é dentista. Mas o trauma dela vai ser pra sempre”, finaliza Miguel.

É um absurdo! A menina pode ter errado por chutar o carro, mas nada justifica a violência, ainda mais se ela foi cometida por um homem de 33 anos. Lamentável… A coluna entrou em contato com a 65ª DP para saber como andam as investigações. E também procurou Diego, mas sem conseguir contato. Os dois telefones de Diego constam como desligados, mas em um áudio, que segundo a família da jovem e que a coluna teve acesso, Diego teria enviado para amigos se defendendo. Disse que não deu socos na menina, que ela partiu pra cima e nenhum dente foi arrancado.

A Polícia Civil informou que o caso não foi flagrante, então, será instaurado procedimento policial para analisar os fatos e depois encaminhar ao Ministério Público.

PINGO NO I

“Ela é o meu milagre”… A fala da Andressa Silva, mãe da pequena Alice, de 4 anos, baleada na cabeça mês passado, reflete muito em todas nós que somos mães. Como a gente torceu por ela! Ver a Alice hoje andar pelos corredores do hospital dá um calor no coração que vocês não têm ideia! Casos como o dela, que a imprensa cobre, fica em cima, grita, mexe muito, principalmente com quem tem filhos… Jornalista nem sempre se blinda de tudo que acontece! Quando envolve criança então…

Alice se tornou um pouco filha de todos nós. Ela é o milagre da família e desse Rio de Janeiro! Os passinhos estão só começando… Muita saúde pra você, guerreira! Pouca idade, mas muita vitória.

TÁ OTIMISTA!

Que delícia foi conhecer o Seu Guilherme Almeida da Silva, morador do Parque Royal, lá na Ilha do Governador… Ele tem 79 anos e três livros publicados! Sua paixão é escrever, mesmo que tenha começado há pouco tempo. A vida inteira trabalhou como mecânico, mas depois de aposentado se dedicou à literatura.

Investiu, entrou num curso de teologia e se inscreveu no Banco de Novos Talentos para Escritores, mas desde que entrou a pandemia, ele não foi chamado. “Meu sonho é esse, conseguir investimentos para continuar escrevendo meus livros”, afirmou ele.

Alô, livrarias, editoras, empresários! Bora chamar o Seu Guilherme e ajudar? História pra contar ele tem de sobra! Se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Pra sonho, idade nem um pouco importa, e tenho dito.