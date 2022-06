Invasões a residências preocupam moradores do Recreio - Reprodução

Publicado 29/06/2022 01:00

Rio - “Eu moro aqui há um ano e meio, no primeiro andar, apartamento de frente, e assim que eu me mudei, morria de medo de invadirem onde eu moro, mas os vizinhos me acalmavam porque isso não acontecia aqui. Agora, esse medo voltou a me atormentar, não consigo mais dormir direito, porque todo dia a gente sabe que um foi invadido”.

O depoimento, desesperado, é de uma moradora do Recreio, bairro que vive uma onda absurda de assaltos a residências…

Ninguém mais sabe o que fazer para impedir a ação desses bandidos. Só pedindo socorro mesmo!

Muitos moradores da região afirmam que a invasão de garagens dos prédios para roubos de bicicletas eles até já estavam “acostumados”, (se é que alguém consegue se acostumar com isso) mas agora o negócio tá bem pior.



Os vagabundos pulam nas varandas mais baixas, entram nos apartamentos e fazem a festa! Muitos até portando facas.

“Eles aproveitam a madrugada, horário que o Segurança Presente não atua mais, para agirem. Muitos de nós já estamos dormindo. Minha vizinha teve celular roubado, a sala dela ficou cheia de pegadas. Foi aí que ela viu pelas câmeras que foram dois homens.”, completa ela.



É um absurdo, nem dentro de casa você ter sossego por causa desse bando. Revoltante!

A denúncia poderia ser de qualquer bairro do Rio, a gente aqui não tá falando do caso só por ser no Recreio… Afinal, todo mundo tem direito à segurança. Porque imposto caro, principalmente nessa área, o povo paga e bem alto!



“É um alerta porque tá assim, fora de controle. Muito complicado viver dessa forma, a gente precisa de mais rondas nas ruas”, finaliza a moradora.



A coluna entrou em contato com a Polícia Militar, que em nota afirmou que o 31º BPM, com reforço do Batalhão de Polícia de Choque, direciona patrulhamento para o bairro do Recreio diariamente, 24 horas por dia. E disse que só nesse ano já realizou mais de 13 mil prisões, 1.608 apreensões de adolescentes e retirou de circulação 2.635 armas de fogo, sendo 146 fuzis.



A PM também afirma que, segundo dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), houve redução de 2% nos roubos a residência e 1% nos roubos a bicicletas quando comparados ao ano passado.

Além disso, a polícia pede que os moradores não deixem de fazer os registros de ocorrência. Isso é muito importante para o trabalho.



O papo tá dado… Agora é ir atrás desses safados que estão tirando o sono de todo mundo.



3,2,1… É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

Ela não tinha nem que ter saído! A gente já sabia que a decisão da justiça de voltar com Monique Medeiros para a cadeia era uma questão de tempo.

Mantê-la em casa, numa prisão domiciliar, era uma vitória e tanto para aquela que contribuiu de maneira tão cruel, segundo a investigação, para a morte de Henry, o próprio filho…

Ela se faz de vítima, ameaçada na prisão, mas a única vítima de toda essa história sórdida foi o menino, que não tá mais aqui!



Se tá sofrendo ameaça, que seja transferida para outro presídio, que é o que será feito agora.

Não tem porque aguardar se vai a júri popular ou não em casa, no conforto… Benefício de prisão domiciliar não é favor, nesse caso é um luxo e tanto. Tá tudo errado, mas que bom que ainda deu tempo de voltar!



Meu medo é não saber até quando…