Dona Íris Máximo e a geladeira vazia Reprodução

Publicado 18/07/2022 01:00

“Eu continuo clamando por socorro. Sigo desempregada, com aluguel atrasado, então o que me resta é pedir ajuda”. O apelo, angustiante, é da diarista Maria Íris Máximo, de 54 anos, moradora de Senador Camará, que teve sua história contada por essa coluna em 2020.



De lá pra cá, o que mudou para ela? Absolutamente nada! Pelo contrário… Infelizmente, só piorou.

São dois anos acompanhando a dureza e a sobrevivência dessa brasileira. E isso tudo só mostra que a miséria não é só por causa da pandemia. É a realidade!



Não é fase ou situação… É descaso e condição!

No vídeo que ela enviou para a coluna, dá pra ver a geladeira vazia… Tão vazia a ponto de pifar! Como não ter o coração rasgado dessa forma?



Ah, mas aí você pode perguntar: “Ué, a coluna só acompanha o drama e não faz nada?”

Faz! Ela só não morreu de fome até hoje por solidariedade.

Mas ela não quer isso! Ela quer trabalhar, quer um país diferente.



“A gente procura político e não consegue nada. Há pouco tempo eu fui atrás de um pra mostrar minha necessidade e ele foi e colocou assessor pra eu me afastar dele. A gente só presta na hora de votar”, conta ela.



Tá aí a importância da gente saber votar e principalmente não esquecer em quem votou! A gente viu, há poucos dias, uma pesquisa que mostra que a maioria das pessoas sequer se lembram em quem votaram na última eleição… Não se preocupam com o voto do legislativo!

Dona íris, por exemplo, não votou na última eleição… Foi assaltada, os documentos foram levados, e ela sequer sabe como regularizar sua situação. (Mais uma missão pra essa coluna!)



Aí as consequências são essas e os prejudicados sempre serão os que mais precisam, como Dona Iris e outros milhões de sobreviventes.



Ainda bem que a imprensa existe pra colocar esse povo, que as autoridades tanto desprezam, na vitrine do país.

3,2,1… É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

Foram muitos os comentários nas redes sociais sobre o ato de desespero da advogada Regina Evaristo, que parou a ponte Rio-Niterói na semana passada para pedir socorro.

Ela afirma que viveu um relacionamento de quatro anos completamente abusivo e violento, que o ex-companheiro ainda a persegue, mas que nada é feito pelas autoridades para preservá-la.



“Eu não consigo nem voltar pra casa, tô praticamente morando no carro”, afirma ela.

Isso mostra a dificuldade e a dor de quem não consegue ser ouvida, mesmo com tantos casos de feminicídios registrados!



Situações como a dela são vividas por muitas mulheres que continuam com medo de serem as próximas vítimas dos homens covardes que existem por aí.

Não dá pra esperar terminar em tragédia pra tentar fazer alguma coisa… Exemplo disso a gente já teve de sobra, não funciona.



Triste saber que em alguns casos as políticas públicas para mulheres só funcionem no grito. Avançamos, mas ainda tá longe!

TÁ FEIO!

TÁ FEIO! Acidente com dois ônibus na Grajaú-Jacarepaguá deixou passageiros feridos - Igor Peres

Já não é de hoje que a coluna mostra as reclamações do povo sobre os ônibus que passam pela Grajaú-Jacarepaguá…

É ônibus que quebra toda hora, sem manutenção, que descem e sobem as pistas parecendo estarem numa fórmula 1…

Na sexta passada, deu no que deu! Olha aí a confusão.

Dois ônibus, das linhas 368 e 390, se chocaram na descida da estrada, sentido Jacarepaguá, bem em frente ao hospital Cardoso Fontes. Um pegou a traseira do outro, que teve o vidro completamente destruído. Alguns passageiros ficaram feridos com os estilhaços, mas ainda bem que não foi nada grave e eles logo foram atendidos na unidade de saúde e liberados.



Acidentes acontecem, mas é preciso ter responsabilidade e manutenção em dia. São muitas vidas dentro de um transporte público, inclusive a do motorista, que dirige horas por dia. Poderia ter sido pior!



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Cuidado nunca é demais, e tenho dito!