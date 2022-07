Publicado 22/07/2022 00:00

Seis horas da manhã...



O dia nem começou direito e os moradores já batem de frente com uma verdadeira praça de guerra...



Localidade: “Ah, Ucrânia?!”



Não, “mermão”! Rio de Janeiro, Complexo do Alemão!



Policiais recebidos à bala... O helicóptero da polícia parecendo estar desesperado, fugindo das rajadas e traçantes dos vagabundos.



A imagem lembra até de vídeo game, mas não. É vida real, é aço!



Os bandidos se sentem legitimados... Fazem ameaças de madrugada, chamando a “poliçada” pro duelo.



E no meio disso tudo, o desespero do povo, que acorda cedo pra trabalhar, apavorado, e acaba morto.



Numa ponta, o morador filma no auge do seu medo, no escuro, e o policial dentro do helicóptero, do caveirão. Na outra, a bandidagem, atirando sem querer saber qual será o alvo.



Corpos ficaram espalhados pela comunidade, nos portões das casas de moradores em pânico.



Guerra escancarada, autorizada quando impediram a atuação da legalidade e fomentaram o crime armado no Rio de Janeiro!



Um clima de tensão, comandado por três lideranças, que ninguém nem sabe onde estão....



Onde estão esses poderosos armados, que liberam traçantes, assinados pela facção, para mostrar quem manda, para cima da polícia?



Estão blindados na sua rede de proteção! Enquanto policiais e moradores são mortos nessa guerra insana...



Guerra sim... Por que se isso não for, eu nem sei o que é mais.



É o cúmulo do absurdo, nesse lugar caótico chamado Rio de Janeiro... Onde isso vai parar?!



3,2,1... É DEDO NA CARA!



PINGO NO I

Seria cômico se não fosse sério, mas é incrível a capacidade que elas têm de banalizar problemas psicológicos…



Eu tô falando de Dona Monique Medeiros e Flordelis, que fizeram aquilo que vocês já sabem, e agora afirmam que precisam de tratamento. Aaaah, me poupe!



Na hora de praticar crime, ninguém pensa nisso. Transtorno psicológico é coisa séria, grave, atinge milhões de pessoas, e não pode ser usado como estratégia de defesa pra atenuar a situação de gente criminosa.



Então, bora colocar o Pingo no I…



Tá ruim da cabeça? Vai ter que comprovar, porque senão a cana vai continuar dura.



TÁ FEIO!

A situação do CREMERJ (Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio) tá embolada hein, cada vez mais…



A história do médico equatoriano Bolívar Guerrero, preso por manter uma paciente em cárcere privado dentro de um hospital, escancarou um corporativismo absurdo. Todo mundo acompanhou esse filme de terror!



Finalmente a paciente conseguiu ser transferida, mas o caso é sério demais. Fecharam os olhos absurdamente! E olha que ele já responde a no mínimo 19 processos…



Onde estava o Senhor CREMERJ que não analisou isso antes e cassou esse irresponsável?



Agora, o próprio presidente da instituição está em investigação por suspeita de assédio. O negócio só piora!



E ainda tem a situação do médico-monstro-estuprador que eles vão precisar resolver.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Eita que o negócio tem tudo pra feder, e tenho dito!