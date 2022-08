Dona Maria da Conceição luta há cinco anos por uma cirurgia de retirada de mioma - Isabele Benito

Dona Maria da Conceição luta há cinco anos por uma cirurgia de retirada de mioma Isabele Benito

Publicado 08/08/2022 06:00

“Faz cinco anos que eu convivo com esse mioma, do tamanho de um bebê de sete meses. O SUS infelizmente não tem comprometimento com a mulher, e meu medo é não conseguir operar e morrer".

Domingo é sempre dia de reunião de pauta para essa coluna, com o meu produtor Igor Peres. Aproveitei o dia de “folga” para fazer as unhas e chamá-lo por vídeo. Enquanto conversávamos, a manicure Maria da Conceição da Silva perguntou se podia contar sua história.



Mas é claro que eu a ouvi. Às vezes, as grandes histórias estão do nosso lado e a gente não se dá conta… Não ia deixar passar.



Ela é essa aí de cima! Mais uma brasileira na fila e na luta para conseguir uma cirurgia que pode mudar sua vida… Desde 2017, a paraibana, de 49 anos, moradora do Recreio, tenta de todas as maneiras operar esse mioma e não consegue. “Fui primeiro no posto de saúde perto de onde eu moro, lá que foi diagnosticado. Depois disso fui encaminhada para o Hospital dos Servidores, para o da Mulher Fernandes Figueira, no Flamengo e nada. É sempre aquela história ‘cadê o exame disso, daquilo?’ Nunca tem hora, dia. A gente nunca consegue”, conta ela.



É uma peregrinação… O desgaste de Conceição é o de milhares de mulheres no mesmo barco. Não tem muito tempo, nós trouxemos aqui o caso da Juliana Faria, que sofre de câncer de mama e não consegue se tratar!



Conceição falou tudo: o SUS, infelizmente, não se compromete com a saúde da mulher. A gente sabe do valor do sistema de Saúde, viu a importância dele na pandemia, mas nesse aspecto tá deixando a desejar! Não tem um dia que a gente não receba dezenas de reclamações como essa. São trabalhadoras que sofrem em silêncio, sem qualquer rede de apoio.



“Tenho crises constantes, isso faz muito mal pra mim, mas eu preciso trabalhar, já que vivo de remédios e gasto horrores. Vou faltar serviço pra que, pra me desgastar? Enquanto isso, tô aqui à espera de um milagre”. Dona Conceição trabalha sentada, oito horas por dia.



A coluna foi atrás da Secretaria Estadual de Saúde, mas até o fechamento desta edição não houve resposta. Vamos continuar em cima do caso.





PINGO NO I

Eu sempre falo aqui e vale reforçar: hoje começa a campanha de vacinação contra a poliomielite para crianças de 1 a 4 anos e de outras vacinas para o público de zero a 14 anos. Não é só vacina de covid-19 que tá sendo aplicada… Não era nem eu pra estar dando esse tipo de recado, afinal todos os pais devem ter consciência disso!



Ninguém gosta de ver filho doente. A gente sempre foi referência nesse tipo de campanha, mesmo tendo um monte por aí a fim de tumultuar e desinformar.



“O Brasil não tem um caso de pólio há mais de cinco anos, tá erradicada graças a vacinação em massa. Então, a campanha é justamente para não correr risco dessa doença voltar no país”, afirma a pediatra Tathiane Mahet.



Bora colocar o Pingo no I… Filho é bem mais precioso, então não dá mole e leva a criançada pra vacinar, seja qual for o motivo!