Publicado 17/08/2022 00:00

Agora é pra valer… Começou a campanha eleitoral! E aqui, nessa coluna, a gente deixa o alerta: cuidado! Vai chover número nas suas telas e também muitos discursos de superação.



Pelas ruas do Rio, já é um tal de bandeira de candidato tal pra lá e bandeira de outro candidato tal pra cá…



É claro que é super importante para o espaço democrático todo esse tabuleiro do jogo permitido em tentar convencer você, eleitor, pelas ideias.



Mas, nessa grande partida da democracia, você é o único juiz! E as regras são muito claras.



É hora da gente, do povo, ser um grande VAR e vigiar bastante as propostas de cada nobre candidato que apareça pela frente! Pesquise…



Nossa grande Copa do Mundo está aí, na boca do gol. E eu não tô falando daquela que vai rolar no Catar em novembro.



Eu falo da Copa da Saúde, da Educação, da Segurança, daquela que vai transformar a tua vida durante quatro anos ou mudar aquilo que não te agradou nos últimos quatro.



É essa que a gente tem que matar no peito. Mas deixe bem claro em sua mente: embora seja uma disputa, político não é time de futebol! Isso é Brasil, é Rio de Janeiro, é o seu voto, a sua vida.



Político não merece paixão, e sim prestar serviço. Você é o patrão. Não gostou, demite o funcionário da sua empresa. Time de futebol a gente acompanha na segunda divisão, mas político? Não mesmo… Troca!



Você é o grande jogador dessa história. Chega de ver o Brasil como picadeiro, onde nós somos os palhaços.



Nesse período de eleições, serão quase 5 bilhões de reais gastos em campanha. Tudo isso num país de miseráveis, onde a fome grita todos os dias.



Bora fiscalizar, ficar de olho, cobrar e principalmente votar.



O tabuleiro tá aí, cabe você querer jogar ou ser apenas mais uma peça dele.

PINGO NO I

Moradores agridem ladrão de cabos no Lins - Redes Sociais

O vídeo já se espalhou pelas redes sociais e mostra moradores do Lins impedindo o roubo de cabos na região. O ladrão não esperava apanhar e sai correndo…



A gente sempre falou aqui desse problema do Rio que nenhuma autoridade sabe mais como resolver, mas fazer justiça com as próprias mãos nunca foi e não será o caminho. Adiantou bater? Não! Ele fugiu e infelizmente vai roubar em outro lugar…



“Ah, mas de nada adianta entregar pra polícia, porque daqui a pouco eles estão soltos de novo”. Aí é que tá a questão!



Enquanto não houver mudança nas leis que protegem esses vagabundos, tudo vai continuar na mesma merreca…



É claro que dá revolta, o povo tá de saco cheio, então quem é prejudicado perde a cabeça mesmo, mas não justifica.



Bora colocar o Pingo no I…



“Porrada” nunca resolveu, agora não será diferente.

TÁ BONITO!

São tantos os momentos especiais no quadro “Apela Aí”, do meu programa na Tupi, que eu faço questão de contar nesta coluna também…



Na segunda-feira chegou o pedido de um ouvinte chamado Isaquias Sales, morador do Complexo do Alemão e estudante de matemática na UERJ. Ele sofreu um acidente onde perdeu vários dentes e o sonho dele, é claro, era conseguir um tratamento, já que isso mexia muito com a autoestima… E não é que a gente conseguiu?



Mal terminamos de anunciar e a dentista Ana Paula Souza, que tem um consultório na Rua Manoela Barbosa, número 1, no Méier entrou em contato para ajudar.



Não é demais? A gente chega em lugares onde nem a gente mesmo imagina conseguir. Isso é a força da corrente do bem que eu sempre falo por aqui.



Hoje mesmo o Isaquias vai ao consultório começar os procedimentos. Feliz demais por ele é muito grata a esse anjo que é a Doutora Ana.



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Pode até parecer besteira, mas isso transforma e muito a vida de alguém, e tenho dito!