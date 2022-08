Publicado 24/08/2022 00:00

Quando você acha que já viu de tudo, vem a polícia e esfrega na nossa cara que o buraco é muito mais embaixo…



A milícia cada vez mais “ostentação” na Zona Oeste, na Baixada e também já na Zona Norte.



Bonde do Tandera? Ih, larga disso! Isso é coisa do passado! O negócio agora é Caveirão do Tandera!



É…. Foi o que a DRACO (Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas) e a CORE (Coordenadoria de Recursos Especiais) bateram de frente ontem, em mais uma operação, essa em Nova Iguaçu.



Um carro-forte, daqueles que mais parecem um tanque de guerra, usado pela milícia de um dos bandidos mais procurados do Rio…



Escondidinho num galpão, bem embaixo de uma lona! Como se alguém conseguisse esconder um trambolho daquele tamanho.



O objetivo, é claro, todo mundo sabe qual é: intimidar rivais e, principalmente, a polícia num possível confronto!



Guerra declarada, artilharia pesada, sem qualquer pudor.



Encontrar esse carro foi só a ponta de um iceberg. O verdadeiro império construído por Tandera é, lamentavelmente, muito maior que isso!



De bobo ele não tem nada.



Mas é bom abrir o olho… Porque o cerco está se fechando! A polícia vai pegar um por um, é questão de tempo.



A Milícia vai ficando cada vez mais enfraquecida… E não há caveirão que segure as pontas!



Só que não se pode esquecer… Nesse tabuleiro tem que enfraquecer um e também o seu rival, senão é ganhar a guerra pro inimigo.



3,2,1… É DEDO NA CARA!



PINGO NO I

Na segunda, a coluna mostrou uma série de problemas na 5ª DP… Era esgoto, mau cheiro, um horror!



A gente cobrou a Polícia Civil e ela enviou resposta sobre a situação.



Em nota, a Civil afirma que a reforma da 5ª DP (Mem de Sá) foi anunciada pelo Governo do Estado em março deste ano e que as obras da unidade começaram nesta segunda-feira, por agentes da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (Emop)



Coincidência ou não, a obra então começou justamente no dia em que a jornalista aqui publicou os fatos…. Obra essa que já tinha sido anunciada há cinco meses! Só agora começou.



Enfim, a gente quer é qualidade de trabalho por lá. Sabe aquele ditado “não importa se o pato é macho, eu quero é ovo!”? Então é bem por esse caminho aí.



Vamos ficar de olho pra ver se é obra mesmo ou maquiagem…

TÁ FEIO!

Situação de transportes no Rio causa revolta - Reprodução

“Aí, que maravilha! A gente pega ônibus e ele ainda passa o fumacê pra matar mosquito!”



O vídeo, enviado para a coluna, mostra os passageiros da linha 323 (Ilha do Governador x Castelo) num perrengue danado… No meio da Praça Cruz Vermelha o busão quase pegou fogo! Todo mundo teve que descer e esperar o próximo… Claro que quem fez o vídeo tirou sarro, até porque carioca é assim, ri do próprio sufoco.



No mesmo dia, uma passageira da linha 565 (Gávea x Alvorada) mandou também pra gente o estado do assento do ônibus em que ela estava a caminho do trabalho.



“Não deu nem pra sentar, os ferros estavam quase aparentes, fiquei com medo de me machucar”, disse ela.



É muita esculhambação! A gente tá de olho nas várias linhas de ônibus estão sendo reativadas pela cidade, mas o mais importante que isso é fiscalizar aquelas que já estão em funcionamento.



A galera sofre muito, não tem um dia que não aconteça um problema seja com ônibus, BRT, o que for. A passagem já não é barata e o povo ainda tem que enfrentar essas charangas?



Ê, Rio…



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito…. Essa é a luta diária do carioca, e tenho dito.