Publicado 26/08/2022 06:00 | Atualizado 26/08/2022 11:01

Me assustou muito os dados que o Conselho Nacional de Justiça trouxe sobre a falta de agilidade de alguns juízes aqui do Rio de Janeiro em autorizar medidas protetivas de urgência pela Lei Maria da Penha, que devem ser concedidas em 48 horas.



Medidas protetivas contra possíveis assassinos, agressores de mulheres, que deveriam ser liberadas no limite máximo de dois dias, estão liberando em cinco! Cinco dias! A gente tá falando de urgência! Vida ou morte! Segundo o conselho, 30% dos pedidos estão demorando esse tempo todo…



É risco dessas mulheres continuarem apanhando! Já são 59 feminicídios registrados somente neste ano… Isso porque o ano ainda nem acabou. Quem vai responder por essas vidas? A gente não tá falando de uma simples burocracia! Atrasar um processo de medida protetiva como esse é também deixar a mão suja de sangue.



Isso, inclusive, tira a credibilidade da medida protetiva, que a gente sabe que funciona, inibe sim os vagabundos, covardes, mas também já deixou algumas mulheres na mão.



Não dá pra abrir brecha. Deixar a caneta do Judiciário de lado, mesmo que por alguns dias, é dar espaço pra valentão, agressor de mulher. E é claro, sentenciar mulheres a viver no medo, no silêncio e na angústia de saber quer ela pode ser a qualquer momento a próxima vítima.



A gente segue vigilante e gritando muito! 3,2,1… É DEDO NA CARA!



PINGO NO I

Tá todo mundo comentando sobre a polêmica do Seu Antônio, ambulante que teve um vídeo viralizado ontem, supostamente impedido por trabalhar pela Guarda Municipal no Maracanã no jogo de quarta-feira.



O ambulante, em entrevista no meu programa da Rádio Tupi, disse que destruiu o carrinho e jogou o churrasquinho no chão, num ato de desespero! Ele mesmo disse que fez, por várias vezes tentar trabalhar e não conseguir.



O secretário de Ordem Pública, Breno Carnevale, mostrou nas redes sociais os vídeos de câmeras de segurança que mostram Seu Antônio num ataque de fúria. Mas ele admitiu isso ao vivo! Ele vai ser atacado por isso? Gente falando de golpe, estelionato.



Que isso… Já não basta a humilhação que ele passou por toda a vida? E ele contou, de peito aberto, tudo e mais um pouco. Eu mesma falei com o Doutor Breno e a preocupação dele naquele momento era prestar assistência pro Seu Antônio, dar suporte e até mesmo para investigação interna.



Que bom que tudo está esclarecido e ninguém deve ser massacrado… Nem a Guarda, nem o Doutor Breno, que ficou super preocupado, e nem o Seu Antônio, um trabalhador.

TÁ FEIO!

Flagrante diário: fios expostos nas composições do BRT - Reprodução

Olha o flagra que a nossa leitora Valéria Silva, moradora do Jardim América, fez essa semana, dentro da linha do BRT 25A Mato Alto... Ela estava a caminho do trabalho... Pegou na Alvorada e desceu na estação Pontal.



A quantidade de fio exposto, bem próximo ao motorista... Bizarro!



“Todo dia é assim, fim de semana então, nem se fala. A viagem inteira foi com cheiro de fio queimado no nariz. É um pior que o outro. Posso tirar foto toda hora, sempre pego algum BRT assim”, afirma ela.



Anteontem, a gente mostrou a situação das linhas de ônibus, hoje tem essa do BRT, e o povo só vai levando fumo! Ainda bem que, na semana que vem, o sistema não vai mudar a rotina já conturbada para atender o Rock in Rio (Esse ano, ele terá um serviço exclusivo, organizado pelo evento), senão seria um caos total. O tumulto só iria piorar...



A coluna procurou a Mobi-Rio, empresa responsável pelo BRT, que em nota afirma que muitos articulados são vandalizados durante o período em que estão em operação e isso, muitas vezes, acaba deixando os fios expostos.



A empresa também relatou que os veículos são retirados de circulação e recolhidos à garagem assim que o problema é constatado e que a frota passa por manutenção diariamente.



Tá aí a resposta… Tem que dar um jeito nesse busões mesmo! É muito problema, pode causar incêndio, alguém se machucar... Evitar o problema é a missão!



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Conserta essa bagaça aí, e tenho dito!