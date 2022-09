Publicado 05/09/2022 06:00

Mais de um mês de campanha da poliomielite e outras vacinas aqui no Rio… O resultado: menos de 30% da cobertura vacinal. O Rio tem um dos piores índices dessa campanha! É assustador ter acesso a esses dados e ver que os pais, que deveriam prezar pela saúde e bem-estar dos seus filhos, sucumbem sim à desinformação, às notícias falsas, a esse FLA X FLU político… Porque essa é a verdade!



Os pais negligenciam a saúde de seus filhos, numa campanha que sempre foi importante, de uma doença já erradicada aqui, por causa de ideologia política. Mais um fracasso absurdo dessa polarização sem noção e nojenta instalada no Brasil!



Pra quem não lembra, se que é possível alguém esquecer, tudo começou ainda na vacina contra a covid-19, quando muitas personalidades surreais da política se posicionaram contra ela.. Continua refletindo!



Agora toda campanha de vacinação, seja qual for, vai ser essa palhaçada de não levar criança, idoso, animal pra não vacinar? Em relação às crianças de um mês a cinco anos, a gente só tem essa semana pra vacinar… Acaba sexta! É gotinha, gente! Nem é injeção.



“É importante também observar as outras vacinas, não só a poliomielite. Não dá pra permitir que doenças já erradicadas voltem ao Brasil”, afirma a pediatra Tathiane Mahet.



O país já atrasou em tantos aspectos, não vamos dar esse mole e atrasar em mais um ponto tão importante. A gente não tá falando de político melhor que o outro, a gente tá falando de saúde! E de saúde de crianças. É a vida do teu filho que tá em jogo.



3,2,1… É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

Olhando os noticiários ontem, em cima do caso da síndica agredida na Barra, eu tive a mesma sensação de sempre. O canalha agressor teve a mesma característica covarde de tantos outros agressores que a gente vê por aí! Bate e foge! Sai correndo, feito um rato, pra fugir do flagrante e não ir pra cadeia na mesma hora. Ué, não é tão valente pra descer a mão numa mulher? Por que não fica pra esperar a polícia?! Tem medo! É frouxo.



Daquele tipinho nojento que chega na delegacia e fala que tem transtorno psicológico, chora! Se usa de algo tão sério que é uma doença mental pra fugir da prisão. “Nossa equipe de reportagem tentou contato com o agressor, mas não conseguiu.” E nem vai conseguir! O vagabundo tá escondidinho, “no seguro”, só aguardando uma manobra pra se livrar da Justiça, como todos fazem.



É um verme e tem que pagar pelo que fez. Que seja expulso do condomínio e que vá morar num lugar muito menos confortável, o xilindró!



Quer malhar? Pois vá malhar na cadeia! Lá é lugar de bandido, não em condomínio de luxo.



TÁ BONITO!

Festival 021, no Parque Madureira: perfeito - William Santos/Divulgação

Que maravilha foi o “Festival 021” nesse fim de semana, lá no Parque de Madureira. Que organização! Muita música boa, vários tipos de comida, roda-gigante, galera da Comlurb em peso para deixar tudo limpinho… Polícia, Guarda Municipal. Mó estrutura.



Pode até parecer exagero, mas não deixou a desejar em nada ao Rock In Rio! Tudo produzido pela Super Rádio Tupi! O tempo chuvoso até tentou atrapalhar alguma coisa, mas nada disso! O povo lotou o espaço nos três dias.



Muito bom ver que, depois de tanto tempo, em meio à pandemia, a galera conseguiu voltar a ter opções de lazer e diversão. A gente cobra tanto aqui por Saúde, segurança, saneamento, mas lazer também é indispensável… Então, que não falte nunca a esse povo tão festeiro que é o carioca!



Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… Que venha logo a segunda edição, em várias partes do Rio, e tenho dito.