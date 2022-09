Situação ficou tensa na Zona Oeste; moradores foram prejudicados - Reprodução

Publicado 02/09/2022 01:00

“Assim que começou o dia, tudo fechado. Ainda colocaram fogo depois, como que faz pra trabalhar?”

Faltavam 15 minutos para as cinco da manhã e o nosso leitor, que pediu para não ser identificado, já estava ontem na rua para mais um dia de trabalho… Ele é barbeiro, tem que sair cedo de casa.

Não tinha nem clareado e ele já estava no prejuízo, atrasado, sem saber como chegar na labuta!



Olha o tamanho da barricada que o tráfico fez na Estrada do Taquaral, em Bangu, para coibir a operação da Polícia Civil ontem na região.



Não rolou, porque a polícia entrou com tudo, mas é bizarro! Antes mesmo da polícia chegar, a vagabundagem já tinha planejado uma verdadeira estratégia de guerra.

Aí eu me pergunto: como que o tráfico monta uma barricada dessa, antes operação da polícia? Já estavam sabendo o que ia acontecer?!



Das duas, uma: ou estão monitorando a polícia de longe, ou alguém vazou essa operação! Não é possível, tem algum informante na parada!



É surreal… E é preciso que investiguem, não só em relação a essa operação, mas em muitas outras!

A moto que aparece no vídeo ainda conseguiu passar pela lateral, mas o nosso leitor, que estava de carro, coitado, se lascou todo.



Ê, Rio de Janeiro…



Aqui, infelizmente, é assim: o povo na trincheira o tempo inteiro, na mira, sendo alvo de uma guerra em que ele não quer fazer parte, mas acaba obrigado!



3,2,1… É DEDO NA CARA!

PINGO NO I

Se por um lado, uma galera que mora no entorno da Cidade do Rock reclama pra caramba do evento, outros querem nem saber… Aproveitam que já estão no tumulto pra faturar.

O WhatsApp tá bombando de mensagens de gente que tem o passe livre do evento: “transporte exclusivo Rock in Rio”.



Não dá nem pra julgar, dizer se está certo ou errado, mas não deixa de ser uma forma de compensar o perrengue e o estresse que os moradores das redondezas sofrem!



A gente sabe que veículo pirata é crime, o correto é pegar os transportes oficiais que fazem chegar ao evento. Mas é luta, viu?! E na atual situação do país, qualquer graninha extra que entre, vale muito.

TÁ ANIMADO!

O Rio tem muita coisa boa… Aliás, a maioria é boa demais.

Hoje, pra comemorar os dez anos do Parque Madureira, vai rolar um mega evento pra quem curte aquele samba gostoso…

O “Festival 021” vai rolar durante todo o fim de semana, com várias atrações, muita comida gostosa, parque de diversões e o melhor: entrada de graça…

Eu vou estar lá no palco, já pra abrir os trabalhos! É pra celebrar a cultura raiz que o carioca tanto gosta!



Quem for lá bater ponto, pode levar um quilo de alimento pra quem precisa! Custa nada fazer o bem, né?



Então, tô esperando todo mundo lá hoje… Alô, Madureira! Bora chegar!

Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito… A gente até aceita uns dias de Rock no Rio, mas o negócio é samba, bebê, e tenho dito.